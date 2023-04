V75-1

8 Mellby Imperial övertygade vid segern i årsdebuten och med ett bättre läge hade det kunnat vara en spik. Men spår åtta i volt kan komplicera. 4 Baltimore Face är också riktigt bra men även här kan spåret ställa till det. 7 Northman Maxus går från klarhet till klarhet. Tidig.

V75-2

Det är rätt distans för 9 Mellby Indigo och läget behöver inte heller vara så tokigt. Han är perfekt inmatchad i det här loppet. Min tidiga vinnare. 8 Global Above All är med där framme om det löser sig från läget. 3 Holy Ground och 12 One Cristal kan vara två outsiders.

V75-3

4 Illfindmywayhome har inte startat sedan september men vi har lärt oss att stall Redéns hästar kan leverera direkt. Hästen sprang 1.10 över distansen i fjol och har ett bra läge. 3 Heroine Darling och 8 A Perfect Face är två ston som kan mäta sig mot killarna.

V75-4

Segerstaplaren 7 Guli Fantom fick ett springspår och det är man säkert nöjda med. Man lär gasa framåt och han ska ses med bra chans igen. 13 Alm Randers är bra men kan få långt fram från tillägg? 3 Nordvinn gick bra bakom tipsettan senast och är en rysare.

V75-5

4 Readly Lavec var bra då han vann ett Guldlopp i Norge senast. Är nu tillbaka i sin ordinarie klass och från ett bra spår är det hästen att slå för övriga. Spikförslag. 9 Marre's Dreamboy får Kihlström i sulkyn och är med i platsstriden. 3 Hannibal Face går upp i klass nu.

V75-6

Om 4 Samaritana får aktionen att stämma är hon bra för sin klass och den tänkbara vinnaren. 7 Invidia, 11 Deep Sea Lucky och 12 Ninja's Kiss är bra alla tre men lägena gör att det krävs lite klaff på vägen. 9 Dior Lilly kan spurta vasst med rätt resa.

V75-7

Trion 5 Milliondollarrhyme, 7 Missle Hill och 11 Mister Hercules ska normalt sett vara med i striden även om ingen av dem har startat på ett tag. Kanske lite fördel Milliondollarrhyme i kraft av läget? 3 Ultion Face är i full form och ska inte avskrivas helt och hållet.