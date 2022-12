V75-1

5 Behind Bars har visat form och kan få ett bra lopp med sin startsnabbhet. Men ingen given vinnare på något sätt, det är trots allt debut i Silverdivisionen. 3 Titan Yoda kommer allt närmare en fullträff och har ett fint läge. 9 Frodo S. är säkert med i platsstriden.

V75-2

4 Blue Boy Face har inte startat på ett tag men var riktigt bra vid segern på Solvalla senast på en vass tid. Givet bud. 2 Laban Lagö är kapabel och slutar i den främre träffen om han sköter sig. 9 Gatling har fyra segrar och en andraplats efter fem starter och räknas.

V75-3

Kapabla trion 8 Sevilla, 10 Emoji och comebackande 11 Upstate Face brottas med dåliga lägen vilket gör detta till ett öppet guldlopp. 1 Rackham galopperade på Vincennes senast men är ju bra när han fungerar och räknas tidigt här. 6 Aetos Kronos söker formen.

V75-4

11 Mellby Ivy och 13 Nymke Brigadoon har visat toppform och båda är tidiga segerbud trots tillägget. På startvolten ska man nog inte räkna bort den danska gästen 7 Girl Happy E.P. som vunnit på svensk mark förut. 15 Tidore Degato är ett skrällbud.

V75-5

6 Yuvaraj avslutade sylvasst senast och visade toppform i ett V75-lopp. Kan slå till här trots spår en bit ut på vingen. 4 Mizai gick bra från svårt läge senast och vann med skor på hovarna näst senast. 9 Gerben är rejäl och inte borta om det löser sig från bakspåret.

V75-6

Om 3 Il Forte skulle komma till ledningen växer han en klass och kan absolut vinna detta. 9 Heartbeat Julie galopperade som betrodd på V75 senast men kan ta revansch i ett felfritt lopp. 7 S.J.'s Tribute är säkert bra i ordning då man gör långresan till Åby.

V75-7

2 Excuse Me vann från ett bakspår på en 1.11-tid senast och måste vara en get segerkandidat på lördag. 6 Georgia Am är lite upp och ner men på en bra dag kan hon vinna ett sådant här lopp. 7 Joy Alissa har varit bra på slutet och debuterar nu i ny regi.