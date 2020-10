Tidiga miljondragen inför V75-omgången

V75-1

Bakspårshästarna 9 Royce Rolls, 11 Gardner Shaw och 12 Speedy Tilly är kapabla och över lång distans finns det all chans i världen att komma in i matchen. 3 Jareth Boko vann den tunga vägen senast och i kraft av läget är han ett tidigt segerbud.

V75-2

Som oftast är det öppet i Diamantstoet. 5 Fixa Mearas och 6 Klara Zonett har båda jättebra form och den som får bästa loppet är garanterat med bland de tre främsta. 14 Milt kommer från en positiv insats och ska räknas liksom 15 Millie Millionaire.

V75-3

4 Global Above All var duktig som tvåa på 1.13,7 från bakspår senast och från ett bättre läge ska han vara ett hett bud på lördag. 11 Black And Quick kvalade in till Kritieriet och då duger man också bra i den här klassen. 3 Nairajah har tänt till.

V75-4

15 Spikfaks är ju bästa hästen men läget är inget vidare och det känns inte givet att han hinner fram. 4 G.G.Ojjdo och 5 T.B.’s Tröllgutt kommer med bra form och det är rejäla hästar som kan bli svåra att nå ifatt om det får lyckade starter från sina spår.

V75-5

Med ett spår lite längre ut i banan hade jag trott stenhårt på 1 Milligan’s School men nu finns det startsnabba hästar utvändigt som kan överflygla honom. Måste räknas hur som helst. 6 Hachiko de Veluwe löste comebacken senast på ett snyggt sätt.

V75-6

Tre kilometer gynnar 3 Indra’s Secret och täta starter brukar inte vara något minus för Robert Berghs hästar. Ett vinstbud igen. 1 Born Unicorn var finfin senast och har Kihlström i sulkyn. 5 Euskara är stark och 7 Lucky Base är inte heller borta trots läget.

V75-7

5 Vagabond Bi har radat upp fina insatser under en längre tid och segern senast var inte direkt oväntad. Från ett passande spår är han ett allvarligt segerbud. 9 Coogan blir allt bättre för varje start. 10 Athos Race är bättre än någonsin för dagen!