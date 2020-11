Thomas drog in största vinsten i Sverige på V75

Thomas Andersson, som även går under smeknamnen ”Timpas” och ”Travhuliganen”, är till vardags Tipster för Travronden och har genom åren dragit in flera miljonvinster.

Tidigare valde han att vara anonym efter sina storvinster, men har nu valt att släppa på det.

– Jag ville bygga upp lite mystik kring mig själv. När vi hade dragit in den då största Tillsammansvinsten körde vi en intervju med hela laget i vinnarcirkeln på Solvalla där jag drog på mig min rånarluva. Det var rätt så roligt. De som spelade med mig visste inte heller vem jag var. De var utspridda över hela landet, säger Thomas Andersson.

I helgen slog han till igen och drog in den största vinsten i Sverige på V75 under lördagen.

Totalvinsten: Cirka 1,4 miljoner kronor. Eftersom systemet snurrades flera gånger.

– Det blev ju bra. Jag har ganska många som spelar med mig så det blir mycket pengar totalt, säger han.

”Behöver inte göra större system”

Totalt var det 496 personer som fick 2 842 kronor var. Varje andel kostade 110 kronor.

– De som spelar med mig kör med mindre insats. Min slogan är att utmana de större systemen med mindre insatser. Jag spelar nästan aldrig några större system. Det var någon som frågade det i en intervju: Varför gör du aldrig några större system? Men det är bara att titta. Jag behöver inte göra större system för att vinna. Det är min modell och det har bevisligen gått ganska hyggligt, säger han.

Thomas berättar att det var sjätte gången han drog in mest i Sverige på de stora spelformerna. Dessutom var det nära att ske även på söndagen när han drog in runt 300 000 kronor på Grand Slam 75. Totalt i helgen drog han in cirka 1,8 miljoner.

– I söndags blev jag tvåa i Sverige. Jag räckte inte riktigt fram, säger han och skrattar.

”Kör mitt race – tittar inte på andra”

Vad har du fått för reaktioner?

– Många glada tillrop. Det är många småspelare som hör av sig. Jag är småspelarnas vän i tillvaron. Det var en bra helg. Det var kul att det blev vinst både på lördag och söndag.

Har du någon särskild taktik när du spelar?

– Jag tittar inte så mycket på andra. Jag gör flera system, men alla följer en röd tråd. Min grundtanke finns alltid med. Många går ju för de stora pengarna men jag går för att få alla rätt. Historiskt kan det skilja mellan tusenlappar och miljoner. Jag tippar på det jag tror på. Om det är en 4-procentare eller 80-procentare spelar ingen roll. Jag spelar för andras pengar och då vill jag inte förbruka deras förtroende. Man har ett ansvar som spelläggare, säger och tillägger:

– Jag kör mitt race. Ibland vinner man och ibland förlorar man. Men det gäller att leverera med jämna mellanrum och det har jag haft turen att göra. Jag gläds verkligen när så många är med och hör av sig.