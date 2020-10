Talangen kan ta hem prestigeloppet igen

Det händer mycket runt unge Eriksson för tillfället. Efter flera år som lärling, bland annat hos Stefan Hultman, Stig H Johansson och Svante Båth, är han på väg att plocka ut sin proffslicens.

– Jag har precis avslutat en vecka på Wången och är snart klar med utbildningen och sedan räknar jag att stå på egna ben vid årsskiftet, säger Eriksson.

Nu har Anders redan smugit i gång lite på egen hand. Han håller till på Sandemar utanför Dalarö och har ett samarbete med travtränaren Morten Waage.

– Det blev ett passande läge att dra i gång och det känns väldigt bra. Morten och jag delar på ett stall och det är skönt att ha någon att bolla med. Jag lär mig en del av Morten och jag tror att han lär sig lite av mig också. Det fungerar jättebra och det känns tryggt att dividera med honom.

Seger i första starten

Anders har redan ett antal hästar i träning och det blev succé i första starten.

– Global Appearance vann direkt och det kändes väldigt skönt förstås. Jag tycker att alla hästarna ser bra ut och det ser lovande ut.

Att 30-åringen är en talang i sulkyn har han visat vid flera tillfällen och han har att brås på. Pappa Ulf Eriksson tillhör landets kuskelit och Ulfs kusin är ingen mindre än Örjan Kihlström.

– Jag har en stor travsläkt och är uppvuxen med det och har sett många lopp i mitt liv.

Innan proffskarriären tar vid ska Anders försöka ta hem den åtråvärda Guldklockan för lärlingar, en titel han vann förra året.

– Det är ett av de finaste loppen man kan vinna som lärling och jag tycker att jag ligger bra till och hoppas förstås att vara med i striden hela vägen.

På onsdag kör Eriksson Come Together som tränas av Stig H Johansson och Anders körde hästen till seger i den senaste starten.

– Come Together (V86-4) är en fin häst. Han har galopperat en del och han är väl inte helt pålitlig ännu. Han har haft lite problem med sin fräschör och därav galopperna. Han var riktigt bra senast och kändes fin. Jag hoppas att han är lika fin på onsdag för då måste han ha en vettig chans. Come Together är medelsnabb från start och jag tar det nog lite lugnt för att inte riskera galopp.

Totalt är det tolv körsvenner som kvalificeras till finalen av Guldklockan, som avgörs i mitten av december, via två försöksavdelningar och en final. Anders Eriksson ligger för tillfället trea på 44 poäng. Magnus A Djuse leder med 51 poäng före Ida Riesterer med 45 poäng.

Joakim Brundin, Kanal 7