Takters chans till storslam: ”Kan blir riktigt, riktigt bra”

På lördag körs Hambletonian Stakes – världens mest prestigefulla travlopp för treåriga varmblodiga travhästar – på Meadowlands Racetrack i New Jersey.

Det är den 95:e upplagan av loppet och en av startfältets favoriter heter Ready For Moni och tränas av svenskan Nancy Takter, vars pappa Jimmy Takter tillhör en av världens främsta inom travsporten. Han har vunnit de största loppen, däribland Hambletonian eller ”Hambot” som det kallas.

Numera har han lagt den aktiva karriären på hyllan – och kanske är det i kväll dags för Nancy att samla in nya storsegrar till familjens meritlista.

– Jag tror att jag har rätt bra chanser under hela dagen. Det kan bli en riktigt, riktigt bra dag, säger Nancy Takter några dagar innan storloppsdagen.

”Hoppas det ska räcka till finalen”

Ready For Moni är relativt ny i Nancy Takters tränarregi. Dessutom kom säsongen i gång sent i år i USA då alla tävlingar var inställda under de första månaderna efter coronavirusets utbrott. Det har blivit två starter hos Takter, båda har resulterat i seger.

Den senaste kom i försöket till Hambletonian.

– Vi har inte riktigt testat honom ännu. I första loppet när han vann Stanley Dancer, körde Yannick Gingras (kusken) väldigt passivt med honom. Han ville bara ge honom ett snällt lopp och då gick han ut och vann. Nu sist blev det också ett rätt så lugnt lopp, han blev kanske lite bekväm i ledningen. Men det blev ett bra lopp för honom. Vi hoppas att det ska räcka till finalen.

Till vinnaren av Hambletonian väntar cirka 4,3 miljoner kronor. Ready For Moni har fin stamtavla. Pappa Ready Cash har lämnat några av de absoluta topphästarna senaste åren som Readly Express, Bold Eagle och Face Time Bourbon.

Och mormor till lovande Ready For Moni är ingen mindre än stjärnstoet Moni Maker som vann Hambletonian Oaks, stonas motsvarighet av loppet, år 1996.

– Hon var en helt fantastisk häst, konstaterar Nancy Takter om stoet som hennes pappa vann Elitloppet med 1998.

Har två hästar i Peter Haughton Memorial

Under Hambletonian-dagen på Meadowlands avgörs flera stora lopp med höga prispengar. Där finns förutom Nancy Takter även svenska tränare som Marcus Melander, Lucas Wallin och Åke Svanstedt med i startlistorna.

Takter har två hästar ut i loppet för tvååriga travhästar, Peter Haughton Memorial.

Båda hennes hästar, Locatelli och Type A, gick vidare direkt till loppet utan försök då de tjänat mest pengar inför anmälan. Den sistnämnde äger hon själv en del i och har höga tankar om.

– Han är obesegrad. Han är en sådan häst som alltid är glad och gör sitt arbete. Han ger 100 procent av vad han kan varje gång, man kan inte riktigt klaga på det. Jag tror kanske att Locatelli är snabbare men jag hade inte räknat bort Type A.

”Hon är helt fantastisk”

I stonas treåringslopp, Hambletonian Oaks, har Nancy Takter också två hästar med, Panem och Sorella. Ett lopp som superstoet Manchego vann för pappa Jimmy Takter 2018 – och hästen ska ut samma tävlingsdag även i år men i Dr. Steele Memorial.

– Manchego är helt fantastisk, jag har inget kvar att säga. De saknas verkligen ord. Hon har en helt fantastisk gång och vilja. Hon går för sin fjärde raka vinst på ”Hambo-dagen” nu. Vi hoppas att det blir så.

Det kommer att bli en minst sagt intensiv dag för Nancy Takters stall.

– Jag har några passgångare till start också sen har jag även några som kommer starta i lite vanliga lopp under dagen. Det blir 12-13 hästar som ska ut och tävla från stallet. Det blir fullt upp. Man kommer inte att hinna bli så nervös för det kommer att vara så mycket att göra, säger hon och skrattar.