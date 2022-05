Tackar nej till Elitloppet: ”Väljer att backa ur...”

Elitloppet 2022 blir en internationell gäst fattigare.

USA-stationerade Åke Svanstedt bjöds tidigt in till storloppet med sin stjärnhäst Back Of The Neck, men väljer nu att tacka nej.

Det berättar Solvallas sportchef Anders Malmrot i TV4:s V75-sändning.

– Det är inget tryck i hästen, han är inte i form. Han väljer att backa ur med Back Of The Neck som tyvärr inte kommer till Elitloppet, säger Malmrot i sändningen.

Här är hästarna som är klara för Elitloppet

✓ Don Fanucci Zet (Sverige)

✓ Etonnant (Frankrike)

✓ Vivid Wise As (Italien), Extreme (Danmark)

✓ Perfetto (Kanada)

✓ Vernissage Grif (Italien)

✓ Önas Prince (Sverige)

✓ Cokstile (Italien)

✓ Admiral As (Sverige)

✓ Snowstorm Hanover (Sverige)

✓ Who's Who (Sverige)