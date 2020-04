Ta rygg på våra experter till 80-miljoners potten

Jonas Noreen har haft flera framgångar på spelet senaste veckorna och är laddad inför söndagens stora multijackpot på V75 då en ensam vinnare kan ta hem 80 miljoner.

- Det finns risk för strul för favoriten i V75-3 och där kan mitt roliga drag hugga, säger Noreen som spelade in drygt 87 000 kronor per system så sent som i onsdags.

Vilken häst kommer du att luta dig mot när du bygger dina system på Romme?

- 4 Click Bait (V75-5) är min bästa spik. Såg vass ut i årsdebuten, kan blixtra till ledningen här och då är det en toppchans.

Vilket jackpotdrag får man inte missa?

- 14 Steinfaks är en vettig favorit i V75-3. Men passa 7 Ådne Odin som står bra inne i loppet och är snabb från början. Borde sitta bra på det och med rätt resa kan han slå till. Van att möta tufft motstånd. Under tio procent! avslutar Noreen.

