Johan Svensson, 39, är numera amatörtränare och samarbetar med hästägaren Erland Olsson.

– Jag är bekant med honom sedan tidigare och ropade bland annat in Farlander Am på auktion åt honom. I början av året tog Erland hem sina hästar och då frågande han mig när jag kunde börja jobba, säger Johan Svensson.

Johan Svensson övervägde erbjudandet innan tackade ja.

– I de första starterna gick det trögt och jag började fundera om jag det skulle bli någon seger alls men det vände och jag hade inte kunnat drömma om ha det skulle gå så här bra, säger han.

Nästan nått årsmiljonen

Stallet har vunnit tio av 40 starter i år och tjänat 933 300 kronor.

– En stor anledning till framgångarna beror på att Erland haft tålamod. Jag har fått arbeta i lugn och ro och startat hästarna när de varit redo. Det ska han ha en eloge för.

Johan körde in Farlander Am innan han gick till andra tränare och nu har deras vägar korsats på nytt. Femåringen har vunnit tre V75-lopp i år.

Två försök i bronsdivisionen samt K.G. Bertmarks Minne.

Svensson har kört i två av loppen men senast var han avstängd och då fick hans tidigare chef Stefan Persson chansen.

– Min kuskform är dålig och Stefan får köra på lördag igen.

Farlander Am har perfekt spår i bronsfinalen och en placering bland de två främsta innebär att stallet passerar en miljon kronor i år.

– Jag tror att Farlander Am på sikt blir en häst för högsta klassen. Både hans huvud och ben tål tävling och träning. Jag blir imponerade av honom i varje lopp och han känns fortsatt formstark.

”Jag är nöjd som det är”

Med framgångarna på landets travovaler finns tankarna på att bli proffs.

– Just nu jobbar jag tre kvällar i veckan på en skola och jag är nöjd som det är. Framgångarna har gett lite ringar på vattnet och jag fick nyligen in Don’t be Shy (vunnit sex lopp och tjänat 501 500 kr) i träning. En häst av hennes kaliber kan jag inte tacka nej till.

Som amatörtränare får han träna fem hästar åt andra och nu är det stopp.

– Erland fyller på med yngre hästar och mina tankar dras allt mer åt en proffslicens. Samtidigt vill jag köra all träning själv och ha stenkoll på allt. Det är en anledning till att det har gått bra.