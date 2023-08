Svenske succétränaren kan skriva historia i USA

Hambletonian Stakes.

Det är världens mest prestigefulla travlopp för treåriga varmblodiga hästar.

Det handlar om 1 609 meter på Meadowlands Racetrack i Est Rutherford i New Jersey.

Hästen Guy McKinney med kusken Nat Ray vann premiärloppet 1926.

97 år senare kan en svensk succétränare vinna.

31-åringen Marcus Melander, som föddes i juli 1992 i Stockholm, har tre ston med i Hambletonian Oaks och en hingst i den öppna klassen.

På lördag kan Melander skriva blågul travhistoria.

– Jag har varit nära att vinna både den öppna klassen och Oaks några gånger, säger svensken.

Melanders har tre av tio hästar med i Oaksfinalen.

Heaven Hanover, Secret Volo och Kayleigh.

I den öppna klassen kvalade Melander in med Oh Well, som är en av favoriterna.

En seger på lördag i treåringsloppet ger drygt fem miljoner kronor.

I Oaks handlar det om 2,5 miljoner kronor.

Storloppet har dominerats av amerikanska hästar – men 2001 vann svenske Scarlet Knight som tränades och kördes av Stefan ”Tarzan” Melander.

Jodå, ”Tarzan” är farbror till den unge begåvade Marcus Melander.

Vann ”lilla Elitloppet”

31-åringen visade redan som ung talang för att träna och köra hästar.

2008 vann han Lilla Elitloppet med familjens gotlandsruss Tyson II.

Hans liv var därmed utstakat.

Marcus pappa Mikael och mamma Madelene köpte en hästgård när han var sju år.

Den lille killen började träna och köra ponnyhästar.

Leken blev snabbt allvar.

– Det var ponnyer först och sen stora hästar när jag blev 16 år. Då fick jag börja köra lopp.

Han slutade skolan efter nian och började arbeta med hästar på heltid.

Först hemma i familjens stall – sedan hos farbror Stefan Melander.

Marcus Melander blev försteman i stallet hos farbror Stefan.

Han tränade hästar – och körde lopp.

Drog in 50 miljoner 2022

2011 utsågs han till Årets komet och året efter var han med i EM för lärlingar.

När han skulle fylla 22 flyttade han till USA.

Efter ett år hos tränaren Jimmy Takter var Marcus Melander redo att lämna sitt bo.

Nu har han varit proffstränare i åtta år på gården Continental Farm i New Jersey.

Marcus Melander har slutat att köra lopp.

– Jag hyr in bra kuskar, det är stor skillnad att köra loppen hör i USA. Jag trivs bättre med att träna och göra ordning hästarna inför loppen, berättar Marcus Melander.

Blir du aldrig sugen att köra själv?

– Det behövs rutin och det är mycket pengar att köra om. Det känns ätt mot hästägarna att jag hyr in kuskar.

Under 2021 körde hans stall in 40 miljoner kronor.

I fjol handlade det om 50 miljoner kronor.

– Mina hästar vann 80 lopp. Jag är nöjd, vi har vunnit många storlopp här borta sedan jag flyttade hit.

Nu är tävlingssäsongen i zenit i USA.

Men från november till april är det tävlingsuppehåll.

– Det är hektiska dagar under sommarhalvåret. Men det är bara kul, säger Melander.

Continental Farm som ligger en timme från Manhattan i New York och 30 minuter från havet.

Gården är 44 hektar stor, har 90 boxar, där finns även en rundbana, en rakbana, hagar.

– Jag tränar 60 hästar just nu och har 15 anställda, säger Melander.

Blev årets tränare i USA som 27-åring

Svensken har etablerat sig som en av USA:s bästa tränare.

Han skrev historia när han som 27-åring blev framröstad som Amerikas bästa tränare.

Melander har fått fram stjärnor som Greenshoe, Joviality och Gimpanzee.

Marcus Melander trivs med sitt sitt liv.

– Jag kommer att fortsätta länge med det här. Det är det bästa som finns, säger han.

Har du några planer på att flytta hem till Sverige igen?

– Nej, USA är hemma för mig numera. Jag har inte varit i Sverige sedan i januari 2020 när jag fixade nya papper. Som det känns nu så blir vi kvar här.

För knappt två år sedan blev Marcus pappa.

Dottern heter Hailey och fyller två år i oktober.

Marcus sambo kommer från Norge och Elise.

– Hon är mammaledig nu, annars jobbar hon med mig i stallet, säger Melander.

Hur är det att vara pappa?

– Lika underbart som det låter. Det är en sådan otrolig skillnad på livet nu när Hailey finns. Hon är så snäll och härlig.

– Det är enklare att komma hem numera om det gått dåligt på en tävling. Hailey är alltid så glad, du kommer direkt på andra tankar.

Hinner du med något annat utöver att träna hästar?

– Inte under sommarhalvåret. Då är det fullt fokus på stallet. Men under vintern brukar jag gå på amerikansk fotboll och ishockey.

Vilket får ditt favoritlag i NHL?

– New York Rangers. Det är alltid trevligt att se matcher där på Manhattan.

Hur tror du det går nu på lördag i Hambletonian Stakes?

– Det är tufft att vinna, men mina hästar är bra. Jag ser fram mot loppen.

Vad skulle en seger innebära?

– Mycket, det går det här du jobbar för. Att vinna de största loppen.