Svenske legendaren svarar efter kritiken

Den svenska travlegenden Jimmy Takter fick sätta sig upp bakom Per Engblom-tränade Osterc i finalen av Hambletonian, det prestigefyllda treåringsloppet med drygt 5 miljoner kronor i första pris som avgjordes i lördags på The Meadowlands, New York.

Jimmy Takter som har avslutat sin karriär som travtränare körde Osterc till en åttondeplats och slutade en bra bit efter tätduon.

Efteråt fick Takter motta kritik för sina drivningar under upploppet.

Takters ursäkt: ”Det såg inte bra ut”

På Twitter kritiserades nämligen Jimmy Takter för att ha drivit sin häst för hårt och kort därpå svarade den 60-åriga travprofilen på kritiken och bad om ursäkt, i ett svar till användaren WiseBetting:

”Jag håller med ser inte bra ut även att jag följer amerikanska regler och vi slår mer på vagnen om vi märker en häst så blir vi straffade för det men det såg inte bra ut sorry”, skriver Jimmy Takter på Twitter.