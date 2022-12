Svenskbekantingen är ruskigt spelvärd

Prix de Saint-Marie-du-Mont avgörs över 2700 meter på Vincennes stora bana och går iväg klockan 20.15 på fredagskvällen. Loppet är öppet för sexåriga hingstar och valacker som tjänat maximalt 165 000 euro. Det kryllar av segerbud i loppet och troligtvis kommer vi inte få någon tydlig favorit. Nästan alla hästarna kan aspirera på en High Five-plats och miljonspelet kan betala bra om man hittar rätt rad.

■ Min vinnare är 14 Gibus som står perfekt inne i loppet, endast 370 euro från vinsttaket. Han vann ett liknande lopp i slutet på november och har sedan dess gått ett preparélopp för att bevara den fina formen. Han tävlar med sulor fram och skor bak precis som vid segern och Gibus är en av hästarna i loppet som skulle kunna vinna även med en lite tyngre resa.

■ En svenskbekanting på uppgång är 5 Gazoline Mearas. I höstas gjorde hästen flytten från Sandra Eriksson i Boden till Pierre Vercruysse och han ska nu göra sin tredje start på fransk mark. I debuten gick han med skor, men senast fick han trava barfota och då dök Ready Cash-sonen direkt upp på pallen. Jag tror inte den längre distansen ska vara några problem om Bryan Coppens kan bjuda honom på en fin resa är en pallplats inom räckhåll igen. Spelvärd!

■ 13 Give Me imponerade vid segern senast. Kan han leverera på samma sätt här bör han vara given på en framskjuten placering. Séverine Raimond har två hästar i loppet och båda ska passas på kupongen, men Give Me är den hetaste chansen. Han står perfekt inne i propositionen och har varit topp tre i åtta av de nio senaste loppen.

■ Raimonds andra häst är 11 Gamin des Perdrix och även han platsar på mitt tips. Hästen var mycket lovande som treåring men har haft en del problem efter det. Han var borta från tävlingsbanan i över ett och ett halvt år innan han i våras kom tillbaka i regi Séverine Raimond. Sedan comebacken har han sex pallplatser på elva lopp och Gamin des Perdix är kraftigt på uppgång!

■ Till sist vill jag också varna för 7 Digital Dominance. Hästen hade ett otroligt fint 2021 i regi Jörgen Westholm med flera V75-segrar och en tredjeplats i Harper Hanovers lopp. Denna säsong har dock segrarna uteblivit och nyligen flyttade hästen till Tomas Malmqvist. Han har nu fått någon månad på sig att förbereda hästen inför detta och Digital Dominance är har helt klart kunnande som duger långt om bara formen är okej direkt.

■ Övrigt i loppet har bland annat Björn Goop med 3 Mister Donald och Jörgen Westholm har med 10 Exodus Brick. Framför allt den förstnämnde, nu med Eric Raffin i sulkyn, skulle kunna utmana om en fin placering.

■ Rank: 14-5-13-11-7.