Svenska V75-favoriten är starkast på Vincennes

Prix Mizar går iväg 20.15 under fredagskvällen och är ett lopp för sexåriga hästar med maximalt 170 000 euro på kontot. Det är 2100 meter autostart som gäller och vår vinnare hade ingen tur i spårlottningen, men kan förhoppningsvis vara starkast till slut…

■ 8 Gardner Shaw känner vi igen från svenska V75 och tränas av Jörgen Westholm. Hästen har gjort fem starter i Frankrike och jagar fortfarande första segern, men har två pallplatser på meritlistan. Spår åtta är näst längst ut på vingen på Vincennes och läget är såklart knepigt, men han kommer inte tillhöra de allra hårdast spelade och Franck Nivard är mycket skicklig i sulkyn.

■ De två troliga favoriterna är 3 Galactee de Chenu och 6 Jason Dragon. Galactee de Chenu har två preparélopp i kroppen och ett perfekt läge, medan Jason Dragon har en formkurva som pekar rakt upp. Dessa två är givna att ha långt upp på kupongen.

■ 4 A Wonder Bi har passande läge och kan både löpa på i spets eller spurta vasst efter ryggresa. Distansen är den rätta för detta Erik Bondo-tränade sto. Danske Bondo debuterar också Even Steven på fransk mark här, men A Wonder Bi är hans hetare häst denna gång.

■ Avslutningsvis tar jag med en skräll i 12 Criterion. Hästen ägs fortfarande av Fredrik Wallin, men står nu på Jean Michel Bazires träningslista. Criterion har lite svårt att sticka nosen först, men löper han upp till sin kapacitet är han med på topp fem här.

Ranking: 8-6-3-4-12.

Missa inte att kika in igen på söndag här på expressen.se/trav. Då kommer tips till Prix de Bretagne, det första kvalloppet inför Prix d’Amerique och söndagens High Five-lopp!