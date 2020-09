Svenska stjärnan väljer att sluta efter olyckan

Det var i samband med ett lopp utanför Melbourne i Australien som den svenska kuskstjärnan Kima Frenning var inblandad i en allvarlig olycka.

Stjärnkusken föll, fick en häst över sig, och drabbades av en kraftig hjärnskakning och en bruten handled.

Nu berättar hon för Travronden att olyckan ligger till stor grund för att hon nu, blott 29 år gammal, väljer att lägga ner kuskkarriären.

– Efter olyckan har jag inte mått bra mentalt, jag har inte tyckt det varit lika roligt längre. Dessutom är det väldigt hårt som tjej uppe på absoluta toppnivå. Sedan en tid tillbaka har jag börjat träna hästar själv, vilket jag verkligen har tyckt om. Jag har haft en starthäst som jag haft en annan kusk på och helt plötsligt har jag börjat se fram emot att åka på tävlingar igen. Jag tror att det här är rätt beslut för mig, säger Kima Frenning till Travronden.

Kört in flera miljoner

Med sina 127 vinster är Kima Frenning den svenska som kört in mest pengar under en tävlingssäsong. Hon har vunnit flera Grupp 1-lopp och har trots sin relativt korta karriär kört in otaliga miljoner under sina fem år i Australien. I en intervju med SportExpressen hösten 2019 berättade hon att hon kört in 8,5 miljoner kronor under den föregående säsongen.

– När jag flyttade hit tänkte jag att jag skulle bli hästskötare och kanske tränare en dag. Det fanns aldrig i mitt liv att jag skulle få köra så mycket lopp och vinna grupp 1-lopp, sa hon i en intervju med SportExpressen förra året.