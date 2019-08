Enligt Travronden misstänks travtränaren för sexuella trakasserier efter en händelse tidigare i år, uppgifter som även SportExpressen har.

– Vi skickade säkerhetsansvarige Steen Morten Johansen till berörda banan och han gjorde en utredning. Utifrån den har jag fått en rapport, men den har fått vila under sommarens ledigheter. Jag kommer titta djupare på det hela när jag är tillbaka under måndagen, men hade det stått något alarmerande i rapporten hade jag hanterat det under ledigheten, säger Ulf Hörnberg till Travronden.

Tränaren har polisanmälts

Händelsen har nu polisanmälts.

– Som alltid med polisanmälningar så har det sin gilla gång och följer den rättssäkerhetsaspekten så att säga. Jag vet att det blev en polisanmälan, men jag vet inte hur polisen agerat. Men i samband med att detta ärendet kom mig till kännedom, kände jag att det var viktigt att vi skulle titta på det från vårt perspektiv, säger Ulf Hörnberg.

Travronden har även varit i kontakt med den misstänkte tränaren som inte vill uttala sig.