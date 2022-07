Svensk supersuccé på Meadowlands

Det kördes två försök där de fem bästa hästarna var kvalificerade för finalen första lördagen i augusti. Det blev stor svensksuccé med sju av tio finalister tränade av svenska tränare.

Marcus Melander kvalade in tre hästar, Nancy Takter två och Lucas Wallin och Åke Svanstedt fick med varsin häst i finalen.

Det första försöket tog Lucas Wallins förhandsfavorit Rebuff hem utan några större bekymmer. Han kom tidigt till ledningen och defilerade hem från spetspositionen.

Övriga hästar att kvala in från försök ett var: Fast As The Wind, Cool Papa Bell, Periculum och Looks Like Moni till final.

Kihlström satte utvändigt om ledaren

I det andra försöket tog Åke Svanstedt-tränade Jiggy Jog hand om ledningen initialt men valde att släppa. En bit in i loppet satt favoriten Joviality i spets och Örjan Kihlström satte sig utvändigt om ledaren med Temporal Hanover.

In på upploppet blev det en hård duell mellan dessa båda men Jiggy Jog fick en lucka och avväpnade bägge två in de sista stegen in mot mållinjen

Med till final från försök två kom: Temporal Hanover, Joviality, King Of The North och Keg Stand