Svensk dominans i USA – stjärnan vann storloppet

Marcus Melander hade sin stjärntrio Greenshoe, Gimpanzee och Green Manalishi till start i Kentucky Futurity och på förhand spekulerades det mycket om att favoriten Greenshoe skulle kunna utmana världsrekordet på The Red Mile – den dokumenterat snabba milebanan i Lexington, Kentucky.

Greenshoe motsvarade enkelt favorittrycket tillsammans med kusken Brian Sears och vann Kentucky Futurity - men treåringen kunde varken hota världsrekordet för treåringar (Six Packs 1.07,9) eller det absoluta världsrekordet (Homicide Hunters 1.07,7). Regn förstörde nämligen alla möjligheter till en snabb vinnartid och Greenshoe fick nöja sig med en segertid på 1.09,1 då han triumferade närmast före Nancy Johansson-tränade Don’t Let’em och stallkamraten Gimpanzee.

Svensktränat även på fjärde plats genom Åke Svanstedts Soul Strong. Svanstedts kunde även räkna in Marseille som sexa medan Melanders tredjehäst, Green Manalishi, slutade sjua.

Greenshoe delägs bland annat av fotbollsprofilen Hasse Backe och sportkommentatorn Lasse Granqvist som båda var på plats i USA där de fick se sin stjärna vinna och tjäna dryga 2,2 miljoner kronor.

Svanstedt vann stoklassen

I stoklassen av Kentucky Futurity skrällde Åke Svanstedt med Beautiful Sin som vann på fina 1.08,5. Det var andra raka segern på lika många starter för det svenskägda stoet som tidigare tränats av Jimmy Takter och Per Engblom. Åke Svanstedt var offensiv från start och hittade rygg ledaren och sedan tog Beautiful Sin över in på upploppet och försvarade sig storstilat mot Nancy Johansson-tränade The Ice Dutchess. Förstapriset 1,4 miljoner kronor.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75