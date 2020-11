ST:s tidigare säkerhetschef Steen Morten Johansen kallades för en ”drömvärvning” när han fick jobbet på förbundet 2019 – men fick under uppmärksammade former sparken mitt under den pågående Propulsion-härvan i år.

Efter det har han, på grund av ett sekretessavtal, legat lågt med sin version om utredningen av hästen förra året, men valde under tisdagen att i SportExpressen och flera travmedier gå ut med ett öppet brev där han vädjade till ST:s vd Maria Croon om att lätta på delar av sekretessavtalet.

I brevet riktar han kritik mot både Maria Croon och den externe utredaren Pehr Jern – och menar bland annat att de inte talat sanning när utredningen om Propulsion presenterades för cirka tre veckor sedan.

”Mycket starka personliga attacker riktades mot mig utan att jag hade någon möjlighet att försvara mig”, skriver han bland annat.

Maria Croon svarar på kritiken

Nu väljer Maria Croon att svara på brevet. Hon skriver bland annat att hon välkomnar om Steen Morten har ”verifierbar information”, men skriver samtidigt att ett sekretessavtal inte upphör när ett uppdrag avslutas.

Hon ger även hennes version av varför Svensk Travsport valde att avsluta samarbetet med Steen Morten Johansen.

”Alla utredningar ska genomföras objektivt och opartiskt – så även denna. Av det skälet är det inte möjligt att en person som själv är del av utredningen kan vara ytterst ansvarig. Det var detta, att vara huvudansvarig för utredningen, som Steen-Morten Eidsmo Johansen yrkade på i det mail till Svensk Travsports styrelse som han hänvisar till i sitt öppna brev. De två perspektiven gick inte ihop och därför avslutades samarbetet”, skriver Maria Croon.