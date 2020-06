Svår skada tvingar miljonhästen till pension

En skada i bakbenet tvingar femfaldiga miljonären Day Or Night In till att avsluta sin tävlingskarriär. Det meddelade Johan Untersteiner via Twitter under helgen.

– Min favorithäst hittills i min karriär. Nu väljer vi att avsluta tävlingskarriären för Day or Night In efter problem med en skada i ett bakben, skriver Johan Untersteiner.

Största segern kom i Frankrike

Day Or Night In var som fyraåring trea i finalen av Svenskt Travderby bakom vinnande Readly Express. Senare samma år slutade hästen tvåa i det stora fyraåringsloppet Criterium Continental på Vincennes. Största segern kom i Prix Jean Rene Gougeon under Prix d'Amérique-helgen 2018.

Nu väntar avelsarbete för Day Or Night In.

Sammanlagt blev det 17 segrar och 5.046.371 kronor.