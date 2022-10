Svanstedts galna helg: Drog in 10,8 miljoner

Fjolåret blev ett rekordår för Åke Svanstedt, vars hästar totalt körde in närmare 70 miljoner kronor under 2021.

En mätt och belåten Svanstedt 2022? Knappast.

Inför fredagens och lördagens Breeders Crown-tävlingar hade Svanstedt chansen att redan nu slå fjolårets rekordsiffror.

Och det blev återigen succé för den 63-årige tränaren, som 2013 lämnade Sverige för att pröva lyckan i USA.

Ecurie D, Jiggy Jog och Special Way vann samtliga sina pengastinna lopp och totalt drog Svanstedts hästar in drygt 10,8 miljoner kronor under de två dagarna.

Vilket innebär att han redan nu dragit in drygt 72 miljoner kronor under året.

”Blev väldigt glad när jag fick chansen”

Danskfödde Ecurie D., som vann Breeders Crown-finalen för sexåriga hästar, kördes den här gången av nyazeeländaren Dexter Dunn, som själv vann fyra finaler under helgen.

– Hästen har varit imponerande sedan han kom hit till Nordamerika och jag blev väldigt glad när jag fick frågan förra veckan om jag kunde köra honom. Han tog i ordentligt bakom bilen och låg på lite första biten, men sedan slappnade han av fint. I sista sväng kändes han stark så då lät jag honom dra på, sa Dunn i vinnarcirkeln efter loppet enligt Kanal 75.