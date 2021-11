Svanstedts Ecurie D. tog hem miljonloppet

Lördagskvällen blev för övrigt en enorm framgång för Åke Svanstedt som även vann sitt första Breeders Crown-lopp i USA med Felicity Shagwell.

Inklusive passgångarloppen kördes det åtta Breeders Crown-finaler under lördagskvällen på The Meadowlands utanför New York. Totalt delades det ut ungefär 40 miljoner kronor i prispengar i vad som är sulkysportens mest penningstinna tävlingsdag.

Det blev också väldigt stora framgångar för Åke Svanstedt som vann två Breeders Crown-lopp och tog dessutom en andra- samt en tredjeplats. Ecurie D. var en stor snackis på förhand då han vann enkelt i debuten på amerikansk mark för Åke Svanstedt i Allerage Farms Open Trot på The Red Mile.

Efter den segern över den inhemska eliten i Lexington så beslutade hästens ägare att efteranmäla Ecurie D. till Breeders Crown – till en avgift av drygt en halv miljon kronor.

Ecurie D. var klar favorit i loppet och Åke Svanstedt körde på säkerhet den första biten och kunde glida till ledningen ut på den första långsidan. Den första quartern avverkades efter 1.08,3 och då kom Forbidden Trade farande och tog över ledningen. I slutkurvan tog sig Svanstedt ut i andraspår med Ecurie D. och i ett perfekt slagläge i andra par utvändigt. Svanstedt väntade sedan med att sätta in stöten tills upploppets början, och då avslutade Ecurie D. storstilat och kopplade ett resolut grepp. Han stegade sedan ifrån till en smått överlägsen seger på tiden 1.09,6/1609a.

Dubbelseger till Åke Svanstedt som fick se stallkamraten Back of the Neck spurta strålande till andraplatsen. Han låg sist vid upploppets början men flög fram den sista biten för Scott Zeron. Trea blev Nancy Takter-tränade Ready For Moni.

– Jag älskar att se honom på banan. Det kostade mycket att köpa in honom i loppet, men nu är de pengarna hemma. Jag är glad för ägarnas skull, sa Sarah Svanstedt efter segern.

”Stora målet har hela tiden varit USA”

En av Ecurie D.:s ägare, Marko Kreivi, följde loppet via ATG Live hemma i Sverige och var förstås väldigt glad över framgången.

– Åke har koll på grejerna och det såg riktigt bra ut till slut. Vi ville komma över till USA och prova och det viktigaste var att tävla och se vad han går för. Det är lite mer fair racing där och vi har haft lite otur med startspåren tidigare om man ska vara mild. Han har gjort bra ifrån sig ändå men det stora målet har hela tiden varit USA, sa Marko Kreivi som även berättade att nästa start för Ecurie D. blir i finalen av TVG Open på The Meadowlands den 20 november.

Segergest av Svanstedt med Felicity Shagwell

Felicity Shagwell ordnade den första segern i amerikanska Breeders Crown för Åke Svanstedt som tränare och kusk.

Hon blixtrade direkt till ledningen och besegrade enkelt stjärnstoet Atlanta.

När mållinjen passerades höjde Svanstedt högerarmen i en segergest.

– Det kändes väldigt bra. Hon har toppform och vann lätt, sa Åke Svanstedt efter att ha kört in 150 000 dollar som var förstapriset.

Det var i Breeders Crown-finalen för äldre ston som den stora fullträffen kom. Det svenskfödda stoet Felicity Shagwell, som tidigare tränades av André Eklundh, gör nu sin andra säsong i USA för Åke Svanstedt. Hon köptes av Knutsson Trotting på auktion som 1,5-åring och ropades in för 300 000 kronor, efter att ha besiktigats av Björn ”Bernie” Norén. Felicity Shagwell var sin vana trogen rykande startsnabb och katapultstartade direkt till ledningen. Sedan fick Åke Svanstedt köra ganska långsamt en bit, och det gick så sakta som i 1.14-tempo den andra quartern. I slutsvängen kom favoriten Atlanta upp utvändigt men då hade Felicity Shagwell gott om krafter kvar. Åke Svanstedt hade lurat de andra i täten och ryckte undan in på upploppet där Atlanta var chanslös att kunna utmana.

I en väldigt snabb avslutning vann hon enkelt på tiden 1.09,9/1609a. Förstapriset var 150 000 dollar och Atlanta tog andraplatsen.

– Jag väntade att de andra skulle komma men de kom aldrig, sa Svanstedt.

Till avel nästa år – betäcks med Walner

Felicity Shagwell ägs som sagt av Knutsson Trotting och det var en mycket nöjd Tristan Sjöberg som fanns med på telefon i ATG Live under lördagskvällen.

– Hon har bara blivit bättre och bättre under den tiden hon har varit i USA. Det är riktigt härligt. Hon visade att hon kan slå de bästa. Hon har gjort jättefina insatser under ett och ett halvt år men saknat pricken över i:et. Det känns skönt att hon nu vinner ett riktigt stort lopp och det har hon förtjänat. Åkes första Breeders Crown som tas med en Knutsson Trotting-häst. Jag är väldigt glad och glad för Åkes skull, sa Tristan Sjöberg.

För sexåriga Felicity Shagwell väntar närmast TVG Mares på The Meadowlands och sedan kanske några lopp på Yonkers i vinter. Men till nästa år är det avel som gäller.

– Hon ska göra några starter till i USA innan hon ska pensioneras och bli mamma. Det är tänkt att första partnern ska bli Walner, sa Sjöberg.

Åke Svanstedt hade en fantastisk kväll på The Meadowlands och förutom dubbelsegern i Breeders Crown med Felicity Shagwell och Ecurie D., så var som sagt Back of the Neck tvåa, och dessutom var Splash Blue Chip trea i Breeders Crown för treåriga ston.

Som om inte det var nog så avslutade Åke Svanstedt genom att vinna tävlingsdagens sista lopp med Gangster Hanover som levererade en vass spurt när han väl kommit loss som resulterade i seger precis på mållinjen.

Michael Carlsson, Kanal 75