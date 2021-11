Svanstedt slår tillbaka: ”Tror det är något fel”

Det var facktidningen Sulkysport som under måndagen var först med att uppmärksamma att Åke Svanstedts tvååring Captain Cowboy testats positivt efter en seger i september.

Blodprovet ska ha visat för hög koncentration av dexametason, som är ett slags kortison, och Svanstedt blev därmed av med segern.

Nu slår Åke Svanstedt tillbaka mot det positiva dopingprovet.

”Vi misstänkte först sabotage”

I en intervju med Travronden berättar stjärntränaren att han misstänker att något blivit fel vid provtagningstillfället.

– Mina veterinärer har aldrig gett hästen dexametason, som är ett läkemedel för hästar med allergiproblem. Vi har två väldigt proffsiga veterinärer som är mycket noggranna och blir det ett positivt dopingprov för en häst de har behandlat så får även veterinären en bestraffning i USA, säger Åke Svanstedt till facktidningen.

Den svenske travtränaren fortsätter:

– Vi misstänkte först sabotage men under måndagen har det framkommit att cirka 15 hästar som tävlade i Delaware under Little Brown-meetinget har lämnat positiva dopningsprov för just dexametason. Vi tror därmed att det är något fel i provtagningen eller skett något fel på laboratoriet, berättar Åke Svanstedt.