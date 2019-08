Svanstedt öppnar för stjärnan i PdA

Åke Svanstedts fyraåring Six Pack har vunnit 15 lopp på 23 starter och har under karriären sprungit in drygt 12,5 miljoner kronor.

Nu berättar tränaren att han skulle vilja starta stjärnhästen i superloppet Prix d'Amerique på Vincennes.

– Jag har en dröm att starta honom i Prix d'Amérique och den har blivit allt starkare under sommaren. Han skulle passa utmärkt på Vincennes, säger han till Travronden.

”Distansen är inga problem”

Om så blir fallet kommer Svanstedt att fråga Jean-Michel Bazire, som bland annat tränar fjolårets PdA-vinnare Belina Josselyn, om han kan förbereda hästen.

– Distansen är inga som helst problem. Om vi ska ta det här vidare så kommer jag fråga Jean-Michel Bazire om han vill ta in hästen i träning och förbereda honom för Prix d'Amérique. Jag har mitt här i USA och det skulle bli för många resor och för svårt att sköta den delen i Frankrike också, säger Åke Svanstedt till facktidningen.

Six Pack går till avel nästa år, något som innebär att en eventuell start i Prix d'Amerique i sådana blir hästens sista i karriären.