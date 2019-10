Superspurten var magisk – den gav mig gåshud

Inför gårdagens SM-tävlingar på Åby hade Peter ett guld. När han körde hem från Göteborg i går kväll hängde tre guld runt halsen och leendet var stort.

Han svarade för ett äkta hattrick som tränare när Bonnies Celebrity, Get Ready On Tour och Global Upper Style starkt bidrog till att ingen prickade in sju rätt.

Tova Bengtsson var tydlig med taktiken inför Monte–SM. ”Jag tror att vi kommer till ledningen och jag vill rida i den positionen”, var budskapet före loppet.

Tova satt direkt i spets och höll uppe tempot. En tapper Emmett Brown utmanade över upploppet och Star Advisor Joli fick chansen invändigt.

Men duons försök var förgäves. Bonnies Celebrity sträckte på sig och tog hem förstapriset på en kvarts miljon.

Trots positiva tongångar före loppet gav Bonnies Celebrity 25 gånger degen och var bara spelad till en procent på V75!

■■ Hur kunde han bli så bortglömd:

■■ Segerprocenten i monté är över 50.

■■ Det var barfota runt om.

■■ Tova Bengtsson är en toppryttare.

■■ Det var spetsläge.

Min slutsats är att man ofta lägger för mycket kraft på att kolla på senaste insatsen istället för att kolla på helheten.

Henriette Larsen har en fantastisk talang som hon förädlat på bästa vis. Hon kan köra ”alla” sorters häst. Och hennes felprocent i loppen är förvånansvärt liten. Hon spetsade med Get Ready On Tour och ville köra i ledningen men ändrade taktik när Key Mom tryckte på i obarmhärtigt tempo.

Det var bra tempo på loppet och när Henriette begärde lite extra sköt Get Ready On Tour till vasst.

Tredje skrällen från Team Untersteiner stod Global Upper Style för.

I fjol var hon med i samtliga stora årgångsfinaler. Den här säsongen har inte varit lika framgångsrik.

Efter en invändig resa gick hon förbi en tapper Cash Crowe strax före mål.

Skrällen var en rejäl käftsmäll för spelarna.

Global Upper Style var den 13:e största V75-skrällen i V75:s historia.

Lärlings-SM blev ett rivigt lopp. Jerry Riordans Maggie Cash vann knappt tillsammans med Victor Rosleff för vasst avslutande Findus M.

Vem som är Victor Rosleffs arbetsgivare?

Peter Untersteiner.

Gårdagens mest imponerande vinnare på Åby var Fredrik B Larssons kanon Milliondollarrhyme.

Trots dåligt tempo och en position långt ned i kön, femte utvändigt, var han ensam på målfotot i SM.

Fredrik har matchat Milliondollarrhyme snyggt och spurten gav mig gåshud.

Trots att han redan varit med i flera stora lopp är Milliondollarrhyme bara fem år.

Få hästar kan växla tempo lika hastigt och han blir spännande att följa de kommande åren.

Europaderbyt avgjordes på finska huvudstadsbanan Vermo. Favoriten Face Time Bourbon hade lekstuga med motståndet och vann åkandes med Björn Goop. När attacken kom på den bortre långsidan avgjorde han på två steg.

Jag undrar om det finns någon bättre häst i världen än Sébastien Guaratos Face Time Bourbon är ett fenomen.

Klockan visade 1.09,3 sista rundan sista rundan. Och det var i joggande stil.