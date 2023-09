Succétränaren varnar för nya vinstmaskinen

Efter att ha varit ansiktet utåt i stall Timo Nurmos de senaste sex åren står Andreas Lövdal nu på egna ben. Den framgångsrika lärlingen, som har gjort succé i sulkyn de senaste åren och bara förbättrat sina siffror för varje år, är nu professionell travtränare. I mitten av augusti kvitterade han ut sin licensen och håller till på Norrby gård i Tystberga. I dagsläget har Andreas tio hästar i träning och inledningen har varit mycket bra. Det har hittills blivit tre segrar på sex starter för stallets hästar och starten kunde inte ha blivit mycket bättre.

– Det har gått jättebra och det är verkligen kul. Det är skönt att vi har spräckt nollan så att just det inte blivit något som häxat, säger Andreas Lövdal.

Gjort succé senaste åren - nu var tiden inne att bli egen

Som kusk hade han i fjol sitt bästa år med 55 segrar och 4,7 miljoner kronor inkört. Året innan dess körde Lövdal in 3,5 miljoner och när vi nu skriver den 25 september har han nästan nått tre miljoner kronor inkörda. Men den 27-årige norrmannen har även ett gediget CV när det gäller att ha jobbat hos framgångsrika tränare. Efter flytten till Sverige och sina år på skolan i Wången har Andreas jobbat hos fem olika tränare. Det blev först två korta sejourer hos Per Linderoth och Carl-Otto Göransson innan han jobbade hos Jerry Riordan i ett och ett halvt år. Men det som Andreas mest är känd för är som lärling hos Timo Nurmos, där han har varit ansiktet utåt och stallets talesman för starthästarna i media. Efter en avstickare till Jörgen Westholm för några år sedan i nio månader, kom Lövdal tillbaka till Nurmos där han jobbade i nästan sex år.

– Det har gått jättebra de senaste åren måste man säga. Jag har fått köra bättre och bättre hästar och framför allt har jag fått köra oftare. Det blir mer kontinuitet vilket gör att man får mer rutin. Mycket hänger på att man får köra bra hästar. Jag har trivts bra hos Timo och lärt mig mycket men har hela tiden haft tanken att jag skulle bli egen tränare en dag. Nu var tiden inne att dra i gång och det känns jäkligt kul, säger Lövdal.

Spännande norsk segermaskin i stallet – ”Sugen på att köra barfota”

Solvalla-tränaren har en spännande häst i stallet i nyförvärvet The Pirate som vann åtta lopp i fjol på 16 starter och kvalade in till det norska derbyt, där det dock blev galopp. Nu har han gjort två starter för tränare Lövdal och efter en tredjeplats i debuten, där han reparerade storstilat efter en startgalopp, blev det en överlägsen seger senast på tiden 1.13,6/2640a. I onsdagens V86, där V86 Super Days nu drar igång, har The Pirate spår två i den sjätte avdelningen på Solvalla.

– 2 The Pirate (V86-6) är verkligen en vinnartyp och han har visat fin kapacitet. Det är kul att kunna få in en häst av så bra kvalitet i början och han blir spännande att följa. Senast vann han på ett bra sätt och avgjorde enkelt över upploppet. Han var riktigt bra tycker jag och det fanns lite krafter kvar.

– Nu är det tuffare motstånd och ett jämnare fält med lite bättre hästar. Men min häst känns fortsatt jättefin och jag tror att han gör ett bra lopp igen. Då tror jag att han duger även mot de här och han är en av de som kan vinna om han sköter sig. Jag är lite sugen på att köra barfota runt om nu, vi får se hur hovarna ser ut. Annars har hästen gått bra med skor i de här två loppen för mig. Det blir vanlig vagn nu när det är voltstart, annars har han tävlat i jänkarvagn i de senaste starterna, säger Andreas Lövdal.