Succétränaren: ”Kan gå rakt upp i Guld då”

Trots sin unga ålder har Markus B Svedberg, 28, samlat på sig flera års erfarenhet som proffstränare. I år går han mot sitt bästa år hittills som tränare och har redan kört in över tre miljoner kronor med två månader kvar av året.

På lördag har han Le Crack Sox till start i Klass II-finalen på Solvalla. Det började knackigt för den fyraårige talangen som nu fått upp farten ordentligt.

– Det är en fin häst som är väldigt sen. Han var väldigt trög och ville ingenting som treåring på sommaren. Då såg det inte så ljust ut. Han bara sprang med handbromsen men så la vi om träningen och då gick han framåt, säger Svedberg och fortsätter:

– Han kom i gång och gjorde två starter förra året. Då var det riktigt bra. Sen blev han tyvärr sparkad och två blev det ett break till. Det är väl nu han är i gång på allvar. Han vann väldigt lätt senast och det känns som han är på uppåtgående.

”Vi har nött in våra pengar”

Svedberg är nöjd med stallet i år och menar att det hela är resultatet av ett långsiktigt arbete.

– Det har varit bra och vi har satt upp några mål som vi nästan håller. Det är väl de där topparna som har saknats lite. I stort sett har vi kört in pengarna i vanliga lopp, det visar att vi har en väldigt bra bredd och lägsta nivå. Vi kör in över 15 000 kronor per start utan att vinna några större lopp. Det brukar vara svårt att ha de siffrorna utan att man får in en halv miljon på ett bräde så att säga, säger Markus Svedberg.

Däremot hoppas han att få presentera sig i större sammanhang också.

– Vi har nött in våra pengar och det har gått bra. Hela stallet har bidragit till inkörda pengar och det är en styrka i sig. Sen måste vi jobba vidare på att försöka få någon att bli lite extra och vara med lite högre upp i de större loppen.

”Kan fortsätta rakt upp i Guld”

Och kanske är Le Crack Sox något extra. Hästen köptes in på auktion för 1,1 miljoner kronor och ägs av Olof Brodin (Chartering) AB med Markus farfar, pappa och farbror i spetsen.

– Han har missat hela unghästkarriären kan man säga. Samtidigt behöver inte det vara fel om man ska ha en bra äldre häst. Det har man sett många att det är svårt att vara med mot de allra bästa tre och fyraåringarna och sedan fortsätta när de är äldre. Det är väl det positiva man kan säga med att han har haft en strulig inledning. Han har mycket kvar att ge.

– Det är en sådan häst som absolut kan fortsätta rakt upp i guld om han får vara hel och frisk.