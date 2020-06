Succétipparens drag – efter miljonsuccén

Pontus Chorell och Mathias Blomquist är två välkända spelare i V75-kretsar.

I helgen slog duon, som lämnar in sina system hos VinnaTillsammans, till igen.

Totalt drog de in 7,6 miljoner kronor på två vinnande system, vilket var mest i hela landet.

– Det är alltid grymt kul att få dunka in en storvinst, särskilt när man ser alla glada reaktioner från medlemmar som vunnit. Det slutar aldrig att ge en härlig känsla i magen, säger Pontus Chorell.

”Man blir extra taggad då”

Det systemet som drog in mest heter ”P&M 99:an Chans” och drog totalt in 6 077 451 kronor i vinst. Systemet såldes 4,6 gånger. Det andra systemet, ”Pontus Joker”, drog totalt in 1 529 279 kronor.

Det förstnämnda systemet gav 52 847 kronor per andel, där varje andel kostade 102 kronor. I det andra systemet kostade varje andel 64 kronor och gav 109 234 kronor tillbaka per köpare.

– Det blir alltid lite tomt efter en sån supervinst, men samtidigt blir man extra taggad, det är lite svårt att beskriva. Men vi har inte ändrat något i träningsupplägget inför denna vecka, utan vi kör på samma och hoppas att framgångskonceptet håller i sig, säger Pontus Chorell.

”Det är omgångens bästa spik”

Lördagens V75-omgång avgörs på Bodentravet och Pontus Chorell tror sig ha hittat flera intressanta spikförslag.

– Den bästa är nog i inledningen där 10 Waduz Wise As går ner i klass och borde ha toppchans. Men även 1 Deep Pockets (V75-5) borde ha bra chans att skära linjen först. Det är ingen häst jag egentligen gillar, men femåringen har lottats till ett perfekt utgångsläge. Det ser upplagt ut för spets och där trivs han ypperligt. Distansen är även den bästa och motståndet skrämmer inte, säger succétipparen och fortsätter:

– Tycker också att 8 Indra´s Secret (V75-2) står inför en mycket passande uppgift. Bergh upp är ett klart plus på den här lite sega damen och det vore konstigt om ekipaget inte tidigt satt i ledning. Väl där kommer ”Robban” att utnyttja hästens styrka och aldrig släppa någon nära.

Något skrälldrag då?

– Några riktiga drag är svårare att hitta, men 11 Guli Storm (V75-4) är en 0%-are som det måste varnas för. Elvaåringen har två lopp i kroppen, ska tävla barfota fram och blir enormt kuskförstärkt, säger han.