Erik Törnros har varit professionell fotbollsspelare i 13 år. Han har bland annat spelat i Allsvenskan med Gefle IF och varit utlandsproffs i Italien, Danmark, Finland och Polen.

När han blev pappa förändrades livet och i slutet på förra året valde han som 28-åring att lägga skorna på hyllan och något oväntat ägna sig åt trav på heltid.

– Det fungerade inte riktigt med familjesituationen och jag hade inte bott hemma på länge så vi beslutade för familjens bästa att flytta hem till Gävle. Mina barn har fått åkt runt och flyttat mycket. Jag kände att de förtjänar att växa upp i en trygg miljö och här har vi familj och vänner. När man får se hur glada de är över att bo här hemma så känner man att det var värt det.

”Det är barnen som betyder nått”

Framtiden var oviss för den travtokige idrottaren som säger att beslutet att sluta spela fotboll var lite av en chansning.

– Man sätter sig själv i en speciell position. Man har gjort någonting i 13 år och det är det man kan. Sen ska man plötsligt byta inriktning. Jag tog det lugnt ett tag och funderade. Men efter några månader kände jag att nu måste jag göra någonting. Jag kan inte sitta still något mer och har vilat klart. Jag började bli tokig hemma.

– Det är inte alla som väljer att göra en sån här helomvändning, hade du frågat mig för fyra år sen så hade det aldrig funnits på kartan. Men när jag fick barn så ändrades mitt perspektiv på livet. Det är barnen som betyder nått.

Efter att funderat lite på vad han ville göra tog han en chansning och kontaktade Gustaf Björck på TR Media för att se efter om det fanns någon möjlighet att få arbeta med trav.

Till Törnros förvåning fanns det absolut en möjlighet.

– Gustaf Björck har varit otrolig viktig för mig. Utan honom hade jag nog inte fått chansen att jobba med travet så här tidigt. Han trodde på mig och utbildade mig på sin fritid. Jag har hållit på med det i tre-fyra månader nu och har haft väldigt roligt hittills. Det känns som jag hittat mitt arbete och vad jag vill göra.

Nu trivs han som fisken i vattnet med att ägna sig åt trav på heltid och har trots att han bara lagt andelsspel i några månader, redan hunnit dra in en storvinst.

Spelade in 2,3 miljoner – grannarna åkte till Köpenhamn

I lördags satte han två stycken andelsspel som gav runt 2,3 miljoner.

Det ena systemet kostade 140 kronor per andel och lämnades in 3 gånger. Det andra systemet låg på 300 kronor per andel och det var exklusivt till 10 andelar. Det blev ungefär 58.000 kronor per person som var med på en av lapparna.

– Jag har andelsspel för lite lägre summor så att familj och vänner kan vara med och köpa. Det är det som jag tycker roligast. Att många kan ha chans på lite större pengar men med en lite mindre insats.

Han säger att det han tycker är allra roligast med andelsspel är att kunna ge folk en liten guldkant på tillvaron.

– Det var superkul att den satt och det är många som har skrivit och gratulerat. Grannarna här i område köpte andelar och var helt överlyckliga. Vi firade med att skåla lite på kvällen. Morsan var med och syrran var med, första gången som hon spelar trav, säger han och skrattar.

– Grannarna åkte till Köpenhamn i måndags för en del av vinsten.

”Vi pratar nog mer med varandra än våra sambos”

Gävlesonen har alltid haft ett travintresse. Som liten var han runt på Hagmyren och Bollnästravet med familjen. Men han har en av sina närmaste vänner Jonas Lantto att tacka för det brinnande intresset. Duon spelade tillsammans i Gefle och det surrades mycket trav på långa bortaresor.

– Vi pratar nog nästan mer med varandra än med våra sambos. Det är trav hela tiden. Han lärde mig liksom grunderna i trav sen blir man lätt fast. När man åker buss i sju timmar så finns det lite att prata om, säger han med ett skratt.

Törnros saknar precis som många andra som idrottat på hög nivå ”kicken” av att tävla och nu finns planer på att köpa hästar.

– När man har spelat fotboll på elitnivå så här länge så saknar man den lilla kicken av tävling. Jag behöver ha den biten i mitt liv känner jag. Få följa en häst i träning och se om den kan vinna eller göra en bra prestation så jag är lite inne på att köpa hästar.