ST:s svar på kritiken – mot nya hemsidan

Reaktionerna var många efter att Svensk Travsport under onsdagseftermiddagen presenterade sin nya hemsida.

Vissa välkommer förändringen, men det har på sociala medier också förekommit en hel del kritik bland de aktiva.

Bland annat kritiseras sidan för att vara svårnavigerad.

”Kan vi byta tillbaka innan helgen?”, skriver Åbytränaren Tommy Karlstedt.

”När Svensk Travsport kommer med något nytt blir det oftast till det sämre”, skriver travjournalisten Lennart Persson.

”Noll ”överblick” över vilka som startar”, skriver tipstern Mattias Spante.

Hur ser ni på responsen som varit?

– Det är alltid ovant för många när man vant in sig i ett beteende. Det blir obekvämt och det har vi all respekt för. Vi fångar upp allt som sägs. Vi får ju även mejl och telefonsamtal med ris, ros och frågor. Som vi försöker hantera så fort som möjligt. Det kan gälla exempelvis utvecklingsfrågor, om någon tyckte att en knapp som fanns tidigare var bra och så vidare, säger Tomas Fyhr, som är avdelningschef för marknad och kommunikation på Svensk Travsport.

”Det tror vi är en stor vinst”

Sidan är numera tvådelad. En del med nyheter och information och en annan del där all sportdata samlas, där de aktiva enkelt ska kunna logga in och anmäla sina hästar. Enligt Tomas Fyhr har det varit viktigt att göra hemsidan mobilanpassad så att tränarna enkelt och snabbt kan anmäla sina hästar via den nya sportappen.

Många menar att sidan generellt är svårnavigerad?

– Ja, vi har redan börjat peta i lite saker. Utmaningen där är att göra den helt mobilanpassad. Nu är inte sportappen responsiv, vilket den kommer bli. Det tror vi är en stor vinst för de aktiva, så att de enkelt kan sitta i hästbussen och göra sina startanmälningar. Det är vår målbild. Vi kommer bygga appen som en responsiv hemsida.

”Vi är inte missnöjda – vi är nöjda”

Att hålla kvar vid den gamla sidan var enligt Tomas Fyhr inget alternativ.

– Det är inte bara för skojs skull. Vi var tvungna att bygga om sidan. Den tekniska plattformen den låg på hade nått sitt bäst före datum. Vi ägde inte utvecklingen av sidan själva. Nu har vi flyttat in den till ST:s helt nya it-avdelning, den låg på ATG tidigare. Nu kan vi utveckla våra funktioner själva.

– Det finns ju också efterfrågningar på nya funktioner. Exempelvis utrustningsinfo. Det är något vi kommer kunna utveckla själva nu. Det hade varit svårare tidigare. Dessutom är den nu tillgänglighetsanpassad, så har man nedsatt syn kan man läsa sidan bättre nu. Den var väldigt låst tidigare. Så det var verkligen tvunget, sidan gick på knäna.

Har ni låtit tränarna testa hemsidan innan?

– Det har vi gjort. För ett par veckor sedan hade vi ett antal inne för att leta buggar, där vi fick in några saker. Sedan har beta-versionen snurrat i några månader, men det blir en helt annan sak när man går ut live och det blir skarpt. Det försöker vi fånga upp nu. Vi är inte missnöjda med hemsidan, vi är nöjda med de val vi gjort. Sedan är det alltid en inlärningsperiod.