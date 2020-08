Storvinnarens drag – inför V86-jackpoten

Andreas Stenberg, som gör andelsspel åt ATG-butiken Direkten Ryd, är i storform.

På bara ett par veckor har han dragit in mest pengar i Sverige två gånger och så sent som i lördags drog han in totalt 2,9 miljoner kronor till sina andelsköpare.

Vilket gav 13 500 kronor tillbaka per andel.

– Man fick nästan nypa sig i armen och fråga sig vad det är som händer. Känslan var brutal. Jag har hittat ett sätt att spela. Det har visat sig vara en bra strategi. Det är otroligt kul. Det är jättekul att det går så bra för Travstugan och Direkten Ryd överlag. Det är jättekul att glädja såpass många. Det är en otrolig känsla att glädja så många samtidigt, sa han då.

Miljondraget: ”Han räds inte motståndet”

På onsdag är det jackpot på V86. Då bjuder Andreas Stenberg på en spik och ett skrälldrag i jakten på miljonerna.

ANDREAS STENBERGS BÄSTA V86-SPIK

– 3 Got To Dash (V86-8) står helt perfekt inne pengamässigt. Insatsen senast var en fantastisk spets och slut-seger. Det ser ut som samma upplägg nu också. Han är hästen att slå. Jag kommer utgå ifrån honom när jag bygger mina system i morgon.

ANDREAS STENBERGS BÄSTA V86-SKRÄLL

– 9 Goldfever (V86-3). Henrik Svensson brukar jag försöka ta med uppe i Norrland. Han har bra statistik där. Han kommer från en insats som han nästan stod för helt själv. Visar man sådana formbesked så är det en jättebra nästagångare. Kapacitetsmässigt räds varken Henrik eller hästen det här motståndet. Det är en rolig skräll.

