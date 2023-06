Storstjärnan krossade motståndet i storloppet

I Elitloppet blev det galopp över upploppet. Tre veckor senare togs revanschen – på finsk mark.

Franske supertravaren Etonnant bjöd publiken i Kouvola på en bländande prestation när han under lördagen tog hem segern i Kymi Grand Prix efter en häftig slutstrid mot Go On Boy.

Loppet inleddes i hög fart där det var italienske Callmethebreeze som tog över kommandot genom den andra kurvan, men ledaren fick ingen enkel fortsättning. Urstarke Etonnant, som hittills befunnit sig i tredjespår landade utvändigt efter ett varv och fortsatte att pressa.

Etonnant, i vanlig ordning med Anthony Barrier vid spakarna, skaffade sig greppet då halvvarvet återstod men fick nu intensiv uppvaktning från Go On Boy. Den speedige landsmannen, som delade andrapriset i Elitloppet, utmanade hela vägen till mållinjen men Etonnant släppte aldrig kontrollen.

För tränaren Richard Westerink innebar det här andra segern i Kymi Grand Prix, den första kom med Etonnants fader, Timoko, 2014.

– I ett tidigare liv måste jag ha gjort något väldigt bra, jag är lyckligt lottad som får ha sådana här hästar. Det här är kanske en av de bästa jag någonsin sett, han är starkare än sin far. Etonnant är lätt att ha att göra med, men inte i loppen, han är så väldigt tuff och stark, sa Westerink vid prisceremonin.

Vinnartiden var strålande. Etonnant passerade mål på 1.10,5 över 2100 meter autostart, en tid som putsade ban- och löpningsrekordet med en halv sekund.

Loppets enda svensktränade inslag Izongoud Am försvann i en galopp vid ingången av den första kurvan.

Förstapriset var cirka 1,2 miljoner kronor.

Daniel U. Olsson, Kanal 75