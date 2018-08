Storspelaren: ”Mycket handlar om inställning”

Icke-tillgänglig utrustningsinformation och sena ändringar efter spelstopp.

Det är två frågor som diskuterats flitigt i spelarkåren den senaste tiden.

Storspelare efter storspelare har uttryckt sin frustration över rådande system – och den som kanske drivit på debatten mest är Farnod Pirayehgar, tipster på Spelvärde.

I en krönika på Travronden, inlägg på Twitter och via samtal till aktiva travtränare vädjar han nu till Svensk Travsport och ATG om att utrustningsinformationen ska finnas tillgänglig på alla spelbara hästar inför lopp.

– Det är en ständigt pågående process. Jag har försökt gå tillväga på andra sätt också, det här sättet var varken mitt andra eller första alternativ. Men nu har jag nått ut till tränare via samtal och sms, vissa har tagit det väldigt bra. Exempelvis skapade Daniel Redén ett Twitter-konto där han la ut kommentarer om hästarna. Vilket jag är väldigt tacksam för. Samtidigt som vissa har ignorerat och sagt att de inte orkar, säger Farnod Pirayehgar och tillägger:

– Det jag vill är att travsporten ska växa. Då får man skapa lite kaos så att det blir en debatt.

”Det värmer när de visar att de bryr sig”

Förra veckan blev han uppringd av stjärnkusken och tränaren Björn Goop – en diskussion som ledde till att Goop under onsdagen publicerade en krönika på Trav365 i ämnet.

– Jag och Björn pratade i kanske en kvart till tjugo minuter där vi diskuterade olika alternativ och hur vi ska gå tillväga för att få bukt med problemet. Jag uppskattar verkligen att en så pass stor aktiv tränare lyssnar. Resultatet av det samtalet blev dagens krönika. Det värmer verkligen när de visar att de bryr sig, säger han.

Vad har du fått för respons från Svensk Travsport och ATG?

– Jag vill inte exakt gå in på det, jag vet att det är en process som sker. Men bara att diskussionen kommit i gång, att ST och ATG pratat tillsammans, det är en bra bit på vägen, säger Farnod Pirayehgar.

”Stämmer inte – handlar om inställning”

Storspelaren, som i juli beslutade sig för att sluta spela på ATG innan det sker en förändring, är även kritisk till att reglerna inte är striktare kring sena balans- och utrustningsändringar efter spelstopp.

– Allt som jag hoppas på går inte att få igenom på en gång. Även om jag skulle jobba på ATG skulle jag inte kunna sköta det, eftersom det är så mycket. Men det som går att lösa, som utrustningsinformation eller strikta regler mot balansändringar. I sommar har vi haft fantastiskt väder rakt igenom med fina banor, men trots det sker det sena balansändringar.

Farnod Pirayehgar fortsätter:

– Vissa skyller på det geografiska läget, och att vädret är en orsak till att det inte fungerar i Sverige. Men det stämmer inte. Det har ändrats ännu mer under sommaren när det är bra underlag. I andra travländer har de betydligt mer information till spelarna. I Finland måste man anmäla vagnarna, i Frankrike måste man anmäla balans två dagar innan, i USA måste du anmäla huvudlag. Mycket handlar om inställning, både från aktiva och ST.

”Då är det ingen mening”

Petter Johansson, sportchef på Svensk Travsport, hänvisar bland annat till resursbrist. Men menar att de jobbar med frågan.

– Först och främst har det skett en ganska stor förändring i samhället rent generellt. För tio, femton, tjugo år sedan var det helt upp till individen att ta fram informationen. Man fick källsöka själv. I dag vill alla veta förutsättningarna innan man kliver in och gör ett spel. Strukturerna har framför allt förändrats de sista tio åren. Vi förstår att det finns ett behov. Det vi framför allt har haft är resursbrist, säger han och tillägger:

– Att vi ska hinna med och att vi ska få till ett tillförlitligt system som gör att man kan lita på informationen. Det finns ingen mening att ha information som är osäker och inte tillförlitlig.

Hur mycket resurser är det som krävs?

– Det vet vi inte riktigt än. Till att börja med måste vi veta vilken information vi vill få in. Sedan måste vi veta på vilket sätt vi ska få in den informationen på. Det troligaste är väl att vi kommer använda samma som vi gör nu, via Svensk Travsports hemsida. Sedan om det blir en timme innan eller dag innan… Det är för tidigt att säga.

”Är för tidigt att säga”

Hur långt har ni kommit i diskussionerna?

– Just nu prioriterar vi det för att se hur vi ska lösa det inom en snar framtid. Vi måste helt enkelt börja prata med våra aktiva, våra travsällskap och en grupp spelare. Så att vi vet hur de vill ha in informationen.

Har ni någon bild av hur det rent praktiskt skulle kunna se ut?

– Det troligaste är att det blir någon typ av digital publicering.

Skulle ni i framtiden kunna stryka de som genomför utrustnings/balansändringar efter spelstopp?

– Det är för tidigt att säga. Vi måste prata med alla inblandade först och sedan efter det försöka hitta en så bra lösning för sporten som möjligt.