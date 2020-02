Storspelaren Joakim: ”Jagar hela potten”

Joakim Widén, 53, fortsätter att göra succé som travspelare.

I lördags drog han in 7,5 miljoner kronor till sina andelsköpare på Café Brasco – vilket var lördagens överlägset största vinst.

Varje andel betalade ut 6 874 kronor och andelarna kostade 100 kronor.

– Sedan satte jag och min dotter ett gemensamt system med tio andelar som gav 197 000 kronor per andel, vilket gav 19 000 per andel. Så det var sjuor som satt. Den kostade 1500 kronor per andel, säger Joakim Widén.

”Spikar med högt spelvärde”

Systemet byggde han runt två spikar.

– Jag spikade Il Duce Boko i avdelning två, jag tyckte han hade väldigt högt spelvärde. Marc Elias har gått väldigt mycket framåt som kusk den senaste tiden och Lugauer har en enorm stallform. Sedan spikade jag Elian Web i tredje, säger han.

Lördagens vinst var långtifrån Joakim Widéns första. De två senaste åren har han dragit in runt 60 miljoner kronor på trav.

Hemligheten bakom succén handlar mycket om att välja rätt spikar, menar han.

– Jag brukar försöka hitta spikar med högt spelvärde och rankar alltid varje lopp från 1 och uppåt. Det gör jag att jag har en förstarankad häst per avdelning. Jag försöker få till en bra mix, men jag spikar aldrig två storfavoriter på V75. Däremot kan man göra det på V86. Jag ser hellre att man har minst en spik med högt spelvärde. Mitt mål är att jaga hela potten.

”Han är ett bra spikförslag”

I den sista avdelningen vann skrällen Remarkable Feet, vilket gjorde att utdelningen stack i väg rejält.

– Jag hade lite flyt på det lilla systemet. Att jag fick med Remarkable Feet i sista. Där hade jag med de högst rankade på varje kupong och tänkte att jag skulle plocka med en skräll med. Det är då pengarna fördelas. De flesta spelarna har dåligt med streck då.

Har du något spikförslag inför lördagens omgång?

– Vi är faktiskt ett helt gäng från Brasco som kommer vara på plats. Det är ju min hemmabana. Så vi kommer sitta i logen.

– Men i avdelning sex tycker jag att Religious kan vara ett spikförslag. Erik (Adielsson) har ganska bra form och just nu är den spelad till 25 procent.