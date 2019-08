Örjan Kihlströms Who's Who var storfavorit i onsdagens Jubileumspokalen i V75 på Solvalla.

Och visst blev det seger. Men det var på håret.

Fredrik B Larssons Milliondollarrhyme pressade Kihlströms ekipage stenhårt och det var inte förrän på upploppet Kihlström och Who's Who avancerade och spurtade förbi.

TV12:s expert Jennifer Tillman:

– Vilken styrning av Örjan Kihlström! Han var så kylig, som han alltid är i de här loppen. Han avvaktar hela vägen in på upploppet. Han måttade in det perfekt, säger hon.

Who's Who vann Jubileumspokalen: ”Älskar min häst”

Kollegan Mikael Nybrink:

– Ett djävulskt upplopp av Who's Who. Fredrik B Larsson gör allt rätt med Milliondollarrhyme, säger han.

– Jävla skit. Det var tungt. Men det var bara att bita ihop och gratulera Örjan efteråt, det är en fantastisk häst, säger Fredrik B Larsson till TV12.

– Men vi gjorde allt vi kunde och det var nära att det räckte

Tränaren Pasi Aikio var i tårar efter triumfen:

– Han är helt fantastiskt bra, det som han visar upp i dag är helt fantastiskt. Det var ren glädje. Det är sällan jag skriker men nu blev det ett rejält glädjevrål, säger Pasi Aikio.

Siktar mot Prix d'Amerique

– Man märkte att han var en häst utöver det vanliga rätt tidigt när han började starta. Men att han skulle utvecklas till en sån här häst kan man inte drömma om. Jättehäftigt, fortsätter Aikio.

Nu siktar de mot Prix d'Amerique.

Du pratade om Frankrike i vinnarcirkeln.

– I och med att han gick som han gick och visar att han duger till så måste vi givetvis planera för det.

Blir det någon mer start i Sverige nu?

– Jag får se och smälta det här lite grann men troligtvis blir det ingen start innan vi åker ned.

Who's Who är son till storhästen Maharajah. Morfar heter From Above.

2018 vann Who's Who Svenskt Travderby på Jägersro på ny rekordtid och tilldelades utmärkelsen Årets 4-åring på Travgalan 2019.

– Det är en underbar individ och det finns så mycket Maharajah i honom. From Above också. Det är en perfekt mix mellan två fantastiska hästar, det är otroligt att det kan bli så bra, säger Örjan Kihlström i TV12.

– Man bara njuter, det är underbart när det går vägen i ett sånt här viktigt lopp. Det betyder så mycket för alla runtomkring som lägger ner så mycket tid på hästar, fortsätter Kihlström.