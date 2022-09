Stora tekniska problem för ATG: ”Vi beklagar”

Tidigare under förmiddagen reagerade flera spelare på att inte gick att logga in på sitt konto på ATG.

Nu skriver spelbolaget på sin hemsida att det beror på tekniska problem.

”För närvarande går det inte att logga in på ATG.se, ATG Tillsammans och i ATG:s app. Det går heller inte att lägga spel i butik. Problemen påverkar samtliga spelområden, d v s Häst, Sport och Casino. Vi beklagar detta och arbetar för fullt för att åtgärda problemen”, skriver ATG.

Problemen gäller även i de fysiska spelbutikerna.

”Osäkert när det kan vara löst”

Men ännu finns inga planer att skjuta på dagens lunchtävlingar på Rättvik, med spelstopp 12.20.

”Vi har informerat lunchbanan Rättvik om problemen. I nuläget finns inga planer på att be om att få skjuta på tävlingarna då vi inte har en prognos fört när problemen kan vara lösta. Om vi hittar en lösning inom kort kan det bli aktuellt att be att få skjuta något på starten. Vi har kopplat in all expertis för felsökning och arbetar för fullt för att hitta och lösa problemen”, svarar ATG:s spelchef Nicklas Jonsson i ett mejl.