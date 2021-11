Stora svenskbråket i natt: ”Är livsfarlig”

Det är heta känslor i svensklägret i USA.

I lördags kväll avgjordes finalen av tvååringsloppet Kindergarten Classic på klassiska Meadowlands i New Jersey, ett lopp med förstapris på 2,6 miljoner svenska kronor.

Två av fältets mer betrodda hästar gick i blågul skrud: Åke Svanstedt ihop med Coach K Hanover och Andy McCarthy körde Nancy Takter-tränade Pretender.

Och på upploppet var de båda ekipagen inblandade i en incident.

Svenskbråket: ”Han är livsfarlig”

I ledningen in på upploppet satt Coach K Hanover medan Pretender satsade utvändigt. Då krockade Pretender med Åke Svanstedts sulky och ställde sig i galopp och segerchansen rök all världens väg för Takter. Så även för Svanstedt – Dexter Dunn och Fast As The Wind hittade luckan invändigt och avgjorde med en nos före Svanstedt och Coach K Hanover.

Händelsen fick Jimmy Takter, pappa till Nancy Takter, att rasa mot sin landsman Åke Svanstedt.

”Det är på tiden att han straffas för hur han kör, det här händer hela tiden och han kommer i stort sett alltid undan. Jag tycker verkligen att domarna ska hålla bägge ögonen på hur han kör. Han är livsfarlig där ute”, skriver Jimmy Takter.

Domarna gav också Takter viss upprättelse. Svanstedt och Coach K Hanover petades ner till femteplatsen medan Pretender gavs fjärdeplatsen.