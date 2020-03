Stor ilska efter folkfesten: ”Det är helt hänsynslöst”

Cheltenham Festival är ett av världens största galoppevent och lockar varje år hundratusentals åskådare.

England har precis som många andra länder agerat för att hindra smittspridningen av Coronaviruset, vilket bland annat påverkat fotbollen i landet – då Premier League pausats fram till i början av april.

Röster höjdes därför även för att ställa in årets upplaga av Cheltenham Festival, som kulminerar i storloppet Cheltenham Gold Cup. Men så blev inte fallet.

Under fyra dagar var totalt 251 000 åskådare på plats under tävlingarna, och under den sista stora avslutningsdagen i fredags var nästan 70 000 personer där på samma gång.

”Jag frågade dussintals”

Något som väckt starka reaktioner i landet.

Den välkända brittiska journalisten Melanie Finn var på plats för att bevaka loppet, men valde att lämna i förtid av rädsla för viruset.

– De kramades, tog selfies och drack ur Gud vet vems drink. Den enda coronan som var i fokus var den med en skiva lime på, säger hon enligt The Irish Sun.

– Jag frågade dussintals om de var oroade över Coronaviruset. Det enda jag möttes av var en tom blick följd av svaret: Inte alls.

”Beslutet är hänsynslöst”

Melanie Finn fortsätter senare:

– Vi vet inte hur illa det här kommer bli. Jag har inte bevittnat så ansvarslösa scener i hela mitt liv, säger hon enligt The Irish Sun.

Även på sociala medier har eventet, och de som valde att gå dit, kritiserats hårt.

”Beslutet att totalt strunta i en global folkhälsokris är helt hänsynslöst. Oavsett hur väl de klär upp sig”, skriver den irländske artisten Niall Breslin på Twitter.