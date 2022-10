Stjärntränaren överlevde tsunamikatastrofen 2004

Reijo Liljendahl var i 20-årsåldern när hans passion för travsporten fick honom att flytta från Finland. Han valde mellan Sverige och USA men valde tillslut att bosätta sig i Stockholmstrakten som han älskat sen dess.

Han bad om att få jobba hos Sören Nordin men det var fullt i legendarens stall. Efter ett år på svensk mark öppnade det sig dock en lucka hos en annan tränare: Stig H Johansson.

Hos ”Mäster” blev han kvar i 35 år. Där fick han köra mängder av topphästar och vann Elitloppet som skötare till The Onion 1984. Och trots det abrupta avslutet ute på Stora Alby verkar ingenting kunna rubba deras vänskap. Det är nog så det blir efter nästan fyra decennier sida vid sida.

– Det är många som får undra (vad som hände). Jag går inte in på det. Vi, både jag och Stig, har bestämt att vi inte ska utveckla det något mer. Det är historia. Vi glömmer det. I år har vi jobbat i lag första halvåret och han har jobbat och ställt upp på mig. Vi pratades vid häromdagen och sa att vi kommer att vara kompisar så länge vi lever.

Var sjuk första tiden

Reijo Liljendahl var runt fem år gammal när han för första gången följde med sin pappa och farbror ut till hästarna. Då hade familjen ett par travhästar de tävlade med, men första gången han själv fick hålla i tömmarna var det bakom en arbetshäst.

Hockeyn konkurrerade delvis om hans tid men det var travsporten som han valde att satsa på.

– Jag körde mitt första lopp som 16-åring och vann ett lopp under den säsongen. Då var det obligatorisk militärtjänstgörning i Finland och jag gjorde den frivilligt när jag var 18 år. Det blev för idrottskompaniet och där skodde jag hästar och spelade lite hockey. Det var ju trevligt. Jag skötte mig ganska hyggligt så jag vid köra travlopp på min permis. Jag råkade vinna och då blev det ännu lättare att få permis efter det, säger Reijo och skrattar.

Det första året hos Stig H Johansson haltade lite då Reijo drabbades av en fästingburen hjärnhinneinflammation som gjorde honom sjuk i ett par månader. Desto bättre gick det när han i början på 80-talet tilldelades rollen som andretränare och fick sköta om The Onion vid sidan av.

Reijo Liljendahl minns Stig H Johanssons storhetstid med värme även om schemat var minst sagt strikt för att upprätthålla den höga nivån.

– På den tiden hade vi hästar på flera olika ställen runtom i Stockholm och hästantalet var enormt. Det byggdes upp en helt fantastisk organisation med allt från hästskötare och hovslagare till allt på kontoret, transportörer och veterinärer med Stig i spetsen. Han delegerade sedan till mig vad som skulle göras och inte göras. Det var en organisation som hette duga. Det var helt fantastiskt. Det rullade på hela tiden och vi hade hundra procent koll på hästarna och bitarna hur de skulle skötas.

”Kommer bli gropar i asfalten”

Mellan år 1984 och 2000 vann stallet Elitloppet sex gånger, och en rad andra storlopp som Derbyt (1984,1990,1999, 2000), Kriteriet (1984, 1986, 1990, 1991) och Prix d'Amérique (1993). Firandet var dock sparsamt.

– Om vi körde (tävlingar) på kvällen så gick första heatet på rakbanan fortfarande klockan 07.25 – och det utan prut. Oavsett om vi vunnit fyra eller fem lopp under elitloppsdagen så var det träning 07.25 måndag morgon. Det fanns ingen tid att fira segrarna. Naturligtvis var det en enorm glädje men det blev inte så stora utsvävningar efter de där segrarna. Så här i efterhand var det imponerande.

Stig H Johansson och Reijo Liljendahl. Foto: P&R AB / P&R-ANDERSSON PRESSBILD

Reijo Liljendahl blir allvarsam i tonen.

– De här ungdomarna som är i början på sina karriärer får vara medvetna om att det kommer att bli gropar i asfalten. Sporten i dag ser helt annorlunda ut i dag med tanke på den katastrofala personalsituationen. Jag kan säga att jag varnade om det här för fyra-fem år sedan när jag hade över 100 hästar i träning. Det är inte roligt för det här kommer att drabba organisationen och spelet.

Han anser att de som utbildar sig till hästskötare i dag behöver mer erfarenhet av yrket innan de bestämmer sig för om de ska satsa på det eller inte.

– Det är fler och fler som inte vill viga sina liv åt hästarna som vi gjorde på vår tid. Vi var ett fantastiskt gäng som jobbade på den tiden när jag var hästskötare. Alla stöttade alla, det var ett lag som jobbade hos Stig, det var fantastiskt.

Dragit ned verksamheten kraftigt

Är tränarna själva ansvariga för personalbristen?

– Det är naturligtvis viktigt att de har riktiga arbetsvillkor och får betalt ordentligt. Alla vet hur arbetstiderna är inom den här sporten, det är helt omöjligt att rent ekonomiskt ersätta en människa som varit på kvällstävlingar, kommer hem sent och börjar på morgonen.

– Skulle vi göra så skulle träningsavgifterna skjuta i höjden och kostnaderna för hästägarna skulle bli oövervinnliga. Där kommer det naturliga intresset in, det måste man intala de här nyblivna hästskötarna som går i skolan också, det är delvis intresset.

Han kallar beslutet att bli egen tränare för ”lite dumdristigt” när han valde att satsa 2013. Från dag ett fick han slå på stora trumman, köpa in all utrustning och börja från ruta ett. Genom åren har han tränat topphästar som Admiral As, Nadal Broline, Policy of Truth och Formula One. Toppnoteringarna för stallet var när de körde in 18 miljoner kronor.

I dag har han dock bara 17 hästar i stallet och en anställd i hästskötaren Pernilla Sundling.

– Jag jobbar som hästskötare, transportör, administratör och travtränare. Arbetsdagarna har inte blivit kortare.

”Det har varit lite rörigt”

Hur har din familj påverkats av din satsning på travsporten?

– Det är klart att familjen har fått tagit lite stryk. Min hustru och jag bor inte tillsammans längre. Min son har tjej och har ägnat sitt liv åt ishockeyn. Han har naturligtvis blivit intresserad av trav på senare år. Men men. Det är klart att det har varit lite rörigt.

Sonen Tobias Liljendahl har spelat ishockey i flera år.

– Han har representerat Sverige i de flesta juniorlandslagen, varit lagkapten i många år och spelat i Hockeyallsvenskan hela sin karriär. Han har gjort det väldigt bra och jag är väldigt stolt över honom, säger Reijo Liljendahl och tillägger:

– Han sätter laget i första hand i stället för sig själv, det är jag stolt över.

Almtunas Tobias Liljendahl och Tony Mårtensson, fotograferade i samband med match 2019. Foto: TOBIAS STERNER / BILDBYRÅN

En händelse som Reijo Liljendahl alltid kommer att bära med sig är när han befann sig mitt i Thailand i samband med tsunamin 2004. Hans son räddade livet på sin kusin och han beskriver det som en obehaglig upplevelse för hela familjen.

– Jag minns det ganska väl. Det var den mest dramatiska upplevelsen i mitt liv, min sons liv och min dåvarande hustrus liv. Vi var i Thailand i två dagar och jag åker aldrig mer dit. Inte ens åt det hållet. Ingen kan föreställa sig hur det var. Det är många gånger man har funderat över att man klarade sig.

– Man visste inte vad det var, om det var en atombomb eller slutet med världen. Det är mycket tankar när man inte har någon telefonförbindelse och all kommunikation till omvärlden försvinner. Då är man illa utsatt.

”Obehagligt när folk började skrika”

Ändrade du på något i ditt liv när du kom hem?

– Nja. Det är klart att min son led mest av det. Det var obehagligt när folk började skrika. Det gick över och samtidigt hade jag hästarna att gå till, ännu en gång måste jag säga att hästarna gett mig så mycket.

En förlust i en upploppsstrid kan blekna i sammanhanget. Men det är tävlingsbiten som han lever för och än finns det lopp kvar att vinna.

– Jag har fantastiskt fina hästar. Jag har jobbat i många år för att få de här hästarna. Jag tycker att jag har bra hästar och vi erbjuder dem högklassig vård. Vi ser de som kompisar och idrottsmän vi ska sköta, mata och träna och se till att deras hälsa hänger med. Det här vill jag fortsätta med så länge jag står upp, lever och har hälsan med mig.

Så var det kärleken till Stockholm, särskilt huvudstadsbanan. Det finns få i trav-Sverige som pratar så varmt om en travbana. Han önskar bara att den får mer uppmärksamhet framöver.

– Jag har bott största delen av mitt liv i Stockholmstrakten. Det är klart att Solvalla är nummer ett – utan konkurrens och utan marginal. När man kör genom grindarna till Solvalla, då vaknar man till.