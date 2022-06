Stjärntränaren byter bana – kritiserar ordföranden

Travtränaren och kusken Jörgen Westholm har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot hemmabanan Romme.

I höstas tog Westholm bladet från munnen i en tv-sänd intervju i vinnarcirkeln på Rättvik.

– Organisationen på den här banan är under all kritik. Banan har varit så extremt dålig i kväll så jag fick till slut hota banveterinären med att de skulle skicka ut harven för att hästarna skulle få ett vettigt underlag att springa på. Det är bedrövligt, sade han då.

Westholm var också då kritisk mot arrangemanget på banan.

– Inte ett skit har vi gjort för att ta hit folket. Jag förväntar mig något betydligt bättre. Det sitter 20 personer på restaurangen, men det är väl det här svensk travsport vill ha. Och vill Dalatravet Romme Rättvik sköta sitt på det här visat då kan jag söka mig någon annanstans, sade Westholm då.

Kritiken mot ordföranden: ”Stor del i detta”

Nu har Westholm fattat beslutet att lämna Rommetravet efter 29 år som tränare.

Ny destination blir i stället Solvalla.

– Ja, det stämmer. Det känns väldigt roligt att få hälsa Jörgen välkommen till Solvalla. Hans stall går på högfart med fina framgångar och är ett fint tillskott i vår tränarkår, säger Solvallas sportchef Anders Malmrot.

Jörgen Westholm har själv skickat ut nyheten i ett mejl till Rommetravets medlemmar, något sajten Travcash.se var först med att rapportera. Även SportExpressen har tagit del av Westholms mejl.

I mejlet skriver Jörgen Westholm att konflikt med sittande styrelse legat till grund för flytten.

”Jag har under flera år påpekat att det borde vara lika villkor för alla tränare på Rommetravet. Bland annat via en inlämnad motion till årsstämman. Det finns i dag tre proffstränare som har hästar i området och använder Rommes anläggning utan kostnad. Vilket jag inte kan acceptera. Om dessa tränare i stället hade betalat rimlig taxa, skulle det ha genererat cirka 500 000 kr ytterligare per år till Dalatravet. Pengar som jag har föreslagit i stället skulle investeras i hästägaraktiviteter. Rommes styrelse har dock tagit ett beslut om att vissa tränare skall subventioneras, vilket jag vid ett flertal tillfällen blivit oenig med ordförande Anders Jonsson om”, skriver Westholm i mejlet.

”Kan lägga de pengarna på något vettigare”

När SportExpressen får tag på Jörgen Westholm utvecklar han kritiken.

– De utnyttjar Rommes rakbana, rundbana och så vidare utan kostnad. Jag vet ju vad det kostar. Då tycker jag det är bättre att alla betalar en summa. De pengarna kan vi sen lägga på något vettigare.

– Jag var ganska säker på att det skulle bli en förändring, men det var fler sällskapsmedlemmar som inte ville ha en förändring än som ville ha det, så då blev det så. Då kände jag att det inte fanns så mycket mer jag kunde göra.

I mejlet riktar du en hel del kritik mot Dalatravets ordförande Anders Jonsson, vad är det ni inte är överens om?

– Jag har fått höra flera gånger att jag kan flytta någon annanstans om det inte passar. Så nu gör jag det. Det är inte mer än så.

Vilka är de andra förändringarna du velat få igenom?

– Att vi ska satsa mer på marknad och event. Och att hästägarna ska tas hand om på ett bättre vis. Men vi har inte haft ekonomiska förutsättningar för det. Därför har jag drivit frågan att vi måste få in pengar på annat sätt. Att hästägarna tas hand om och att det fungerar top notch på de stora tävlingsdagarna, och det har det inte gjort på slutet.

Ser fram emot att komma till Solvalla

Vidare berättar Westholm att han ser fram emot att komma till Solvalla.

– Det ska bli spännande. Det är vår huvudstadsbana. De har ett nytt tävlingsprogram på gång och kommer investera i sista kurvan och göra en satsning på att hästägarna på plats kommer få en bra upplevelse. För mig är det väldigt viktigt.

Kan det också bli ett lyft personligen?

– Det hoppas jag. De bästa tränarna finns ju på Solvalla. På nästa travgala kommer jag inte kunna hämta in hur mycket priser som helst. Nu får man vara glad om man får en blombukett, säger han och skrattar.

Avstår kommentar

SportExpressen har varit i kontakt med Anders Jonsson som avböjt att kommentera Westholms kritik.

SportExpressen söker Dalatravets travbanechef Sven Eriksson.

Jörgen Westholm har 119 hästar på sin träningslista och körde in 20,2 miljoner kronor 2021. Solvalla bekräftade också flytten under måndagen.