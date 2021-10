Ulf Ohlsson hade flera heta uppsittningar under lördagen när V75 avgörs på Åby, däribland Milliondollarrhyme åt Fredrik B Larsson i SM.

Men den vinstrika kusken kommer inte till start.

Ohlsson ligger på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg efter att ha svimmat flera gånger under morgonen, meddelar sambon och ATG Live-profilen Elin Gustavsson.

”Han ligger under observation på Sahlgrenska under utredning då han svimmat flertal gånger under morgonen. Även ramlat illa och troligtvis fått hjärnskakning”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

