Stjärnkusken: ”Förstör allt – är så jävla tråkigt”

En stor skandal utspelade sig på Örebrotravet i lördags.

Kort innan V75-5 ströks nämligen Alessandro Gocciadoros häst Zarina Bi efter att en av tränarens medarbetare stått för en regelvidrig drivning i värmningen inför loppet.

– Jag vill inte se honom igen. Jag kunde inte föreställa mig att han kunde behandla hästarna så illa, sa Gocciadoro till SportExpressen i en intervju under söndagen.

Inför lördagens toppomgång på Åby har Gocciadoro anmält Zanzibar Wise As och Zeppelin Kyu Bar, men kan nu bli tvungen att stryka hästarna.

”Då kommer hästarna strykas”

Flera kuskar har nämligen tackat nej till att köra hästarna efter lördagens incident, däribland Hannu Torvinen som under måndagsförmiddagen förklarade att han ångrat sitt beslut att tacka ja under söndagen.

Som läget ser ut nu har Gocciadoro ingen som kan köra hästarna på lördag och enligt Åbytravets sportchef Jon Walter Pedersen är det tränarens ansvar att hitta en kusk till hästarna.

Vad händer om man inte hittar någon kusk?

– Hittar man ingen kusk så kommer hästarna att strykas. Det är tränarnas ansvar att se till att hästarna har en kusk. Just den här kusken, Hannu, kom in väldigt sent i går eftersom att de andra kuskarna inte ville köra. Jag har inte sett mer än det jag läst, att han inte kommer att köra, och då är det som sagt tränarens ansvar att hitta en kusk, säger Jon Walter Pedersen.

”Det är tränarens ansvar”

Riskerar kusken några påföljder om han inte kör?

– I och med att han har tackat ja i första skedet så får vi se hur det blir med den saken. Han står ju med i programmet.

Kan ni på Åbytravet hjälpa Gocciadoro att hitta en kusk?

– Normala fall kommer man på körsvenskategori för att hitta en jämbördig körsven. I det här läget i vanliga fall hade vi försökt hitta en kusk som Hannu men är det ingen som vill köra så är det tränarens ansvar.

Har ni pratat med ST?

– Nej, jag pratade med Svensk Travsport i går och allt är under utredning och det lär komma något under veckan men vi på Åby har inte hör något.

Toppkusken: ”Det är så jävla tråkigt”

En av de som tidigt valde att tacka nej till att köra hästarna var Rikard N Skoglund, som här förklarar sitt beslut.

– Jag hade inga andra hästar. Jag var uppsatt i åttonde hand på en häst men det spelade ingen roll. Jag var ju där på Örebro när det hände. Vi har jobbat i Sverige i så många år för att hitta ett bra reglemente. Alla drar sitt strå till stacken för att vi vill förmedla till samhället att vi tar bra hand om våra hästar. Då kommer det hit människor från andra länder och förstör allt på en gång. Det är så jävla tråkigt, säger Rikard N Skoglund.

– För mig kändes det självklart efter det som hände på Örebro. Jag tycker att det är både tråkigt och förvånande att vi har så pass stora namn som inte kan markera.