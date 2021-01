Stjärnhästens lillebror infriade favoritskapet

Stjärnhästen Day or Night In tjänade 5,2 miljoner kronor under sin karriär i Johan Untersteiners regi. Han var trea i Derbyt och som äldre fortsatte han att tillhöra eliten och deltog bland annat i Elitloppet.

Och nu imponerar hästens lillebror – femåriga Demon Ima som dock har Maharajah som pappa i stället för Muscle Hill men mamma till de båda är Ellie America.

Demon Ima infriade favoritskapet i den fjärde avdelningen på V75 när han ledde med sin tränare Johan Untersteiner från start till mål – trots att konkurrenterna turades om att utmana ekipaget under vägen.

– Det är sådan här hästar man vill ha. Och man vill visa upp dem som i dag. Han fick verkligen kämpa för havren i dag. Men det är en härlig häst och en underbar individ, säger segerkusken i TV 12.

– Det känns som att man nästa är oemotståndlig i bland.

”Han är så värd detta”

Sofie Ericson sköter Demon Ima, och skötte även Day or Night In, hon var rörd efter segern.

– Det är så mycket Jag har haft honom sedan han var två år och det har krånglat och strulat så mycket för den här hästen. Han var så värd för detta, och även ägaren, säger Sofie Ericson i TV 12.

Hon berättar att de var hos flera olika veterinärer, och tillslut hittade de en spricka i hästens ena bakkota som fick läka, och sedan dess har det varit ordningen på Demon Ima.

– Jag tror att det finns massor i den här hästen. Han kanske inte bli lika bra som storebror, men han kan nog bli där också, avslutar hon.