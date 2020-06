Stjärnhästen död: ”En kär vän som går bort”

Zoogin var en av travsportens största stjärnor och skördade stora framgångar under 90-talet, tillsammans med tränaren Åke Svanstedt.

Den framgångsrika hästen, som sprang in över 25 miljoner kronor under sin karriär, slog igenom som femåring med en andraplats i Elitloppet, följt av seger i Jämtlands Stora Pris. Under karriären tog han även hem storlopp som Åby Stora Pris och Hugo Åbergs Memorial.

De senaste åren har Zoogin var avelshäst i Ryssland, och firade där sin 30-årsdag så sent som 3 juni. Håkan Andersson, som ägde hästen ända fram till Rysslandsflytten, nåddes av tv-bilder från 30-årsfirandet, och gladdes åt hur pigg Zoogin såg ut. Men bara fem dagar senare hade hästen dött.

– Det är väldigt konstigt, för det var ett reportage om honom förra veckan som de gjort i rysk tv, och det såg nästan ut som att han skulle starta till helgen. Han såg så jäkla fin ut. Och så händer det här fem dagar senare. Man blir lite tagen.

– Jag blev så glad att se att de skötte om honom som ett barn, och det var därför vi skickade dit honom, för att han skulle få det bra på slutet. Och det har han verkligen fått. Jag skojade om att han nog kommer leva till han blir 40. Men det blev bara fem dagar. Så det blev en chock här.

Zoogin död efter akuta magproblem

Andersson menar att Zoogin drabbats av akuta magproblem och därmed tvingats avlivas.

– Det är som en kär vän som går bort. Han och jag och Åke har haft så mycket roligt tillsammans.

Den förra ägaren säger att det först är på senare år som han börjat uppskatta de framgångsrika åren tillsammans med Zoogin och Svanstedt.

– Det var så mycket, det är svårt att plocka fram någonting speciellt. Han var så fruktansvärt bra hela tiden. Men vi hade många andra hästar som var bra, det är först nu som man börjar förstå.