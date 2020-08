Stjärnans miljondrag – efter nya vinstsuccén

Med totalt 87 110 kronor inspelat per system och 7919 kronor tillbaka per andelsköpare inledde Magnus Nygren ”V86 Super Days” med en storvinst direkt.

Hur känns det?

– Det är ju så klart därför man spelar andelssystem. Folk betalar pengar för att dem tror på mina idéer och det är väldigt kul att kunna betala tillbaka med jämna mellanrum, säger han.

Du hade två stensäkra spikar, bland annats One Kind Of Art, hur hittade du den?

- One Kind Of Art har jag följt sedan debuten och kändes självklar trots bakspår. Den siktades mot derbyt men lite småproblem stoppade den.

Miljondraget: ”Det låter smaskigt”

Mot slutet fanns det dessutom chans till ännu större pengar. Men den ordentliga pricken över i:et uteblev den här gången.

– Jag ville ha många i slutet då jag var tveksam till distansen för dem betrodda i V86-7. Favoriterna i V86-8 ville jag inte hålla i handen heller. Hills Angel har pausat lite och You Could Be Mine var sjuk i sin senaste start. Jag försökte fälla dem men det var bara nära tyvärr.

Det är V86 i kväll igen – har du några drag?

– Ikväll har Rocky Tilly en smaskig uppgift i V86-8. Startsnabb och gillar distansen. Sedan kan ett drag till lägre procent vara 3 Bus i V86-6. Startsnabb och 1640m på Örebro låter smaskigt.

