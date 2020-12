Stjärnans galna siffror: Slog nytt rekord igen

Åke Svanstedt är en av Sveriges största travstjärnor någonsin – och har sedan ett antal år tillbaka flyttat sin verksamhet till USA.

Svanstedts hästar har tagit hem otaliga storlopp, och är nu hetare än någonsin.

I fjol sprang stallets hästar in över 40 miljoner kronor under tävlingsperioden som pågår mellan maj och november, vilket då var ett nytt rekord.

Svårslagna siffror, som Svanstedt under årets säsong toppat. Under samma sexmånadersperiod i år har svenskens hästar dragit in närmare 44 miljoner kronor.

”Missade lite lopp i början”

Det trots att årets säsong, på grund av Coronapandemin, började senare än vanligt för stjärntränaren.

– Vi missade lite lopp där i början och säsongen började inte förrän i juni. Men det var mest vardagstravet som blev drabbade där när det var tävlingsfritt i två månader. Nu kör ju inte vi i vardagstravet eftersom vi bara kör i Grand Cirquit, så vi blev inte drabbade på det sättet som vardagstravstränarna blev, säger Åke Svanstedt till Kanal 75.

– Annars börjar normalt säsongen i april, maj för vår del och håller på till och med november. Då är det som mest intensivt i augusti, september och oktober. Då är det trav nästan varje dag och på flera olika banor samtidigt.

”Är bästa vi har haft”

Framför allt har Svanstedts tvååriga talanger firat stora triumfer.

– Årets resultat är det bästa vi har haft sedan vi flyttade hit för sju år sedan. Vi har haft en otrolig tvååringskull där vi började med 35 hästar varav 31 har kvalat och 22 av dem har vunnit lopp. Det är den bästa tvååringskullen vi har haft sedan vi flyttade hit. Jag är mycket nöjd, säger Svanstedt till Kanal 75.

Utöver rekordsiffrorna blev det dessutom två nya världsrekord. Tvååringsstjärnorna Captain Corey och Southwind Tyrion vann båda på världsrekordtider under året.

– Vi får se om de kan växa till sig nästa år och tillhöra toppen. Det är ändå då som det gäller med de största och viktigaste loppen. Det är större lopp under treåringssäsongen, säger Åke Svanstedt.