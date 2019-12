Den svenske handbollsmålvakten Johan Sjöstrand är sedan tidigare en rutinerad V75-spelare.

Tysklandproffset lämnar in sina system via ombudet VinnaTillsammans, och har genom åren dragit in flera storvinster.

Under uppesittarkvällen slog han till igen. Med den största vinsten i landet.

Totalt drog Sjöstrands system in runt 2,7 miljoner kronor då systemet varvades ett par gånger. Vinsten per andel blev 37 043 kronor.

– Det var naturligtvis jättekul. Framför allt i juletider. När folk kanske behöver lite extra pengar. Det var någon som påminde mig om att jag satte den dagen innan julafton förra året också, säger Johan Sjöstrand.

Med andra ord: Köp en andel av dig i stället för en Bingolott nästa uppesittarkväll?

– Ja, det kan jag rekommendera, säger han och skrattar.

”Varit många positiva reaktioner”

Systemet byggdes runt en spik på Reverend Vine i V75-2.

– Jag spikade Reverend Vine, som jag trodde skulle komma till ledning trots spår åtta. Det är en häst som blivit bättre och bättre. Sedan gillar jag Jepson. Det blev bra.

Vad har du fått för reaktioner?

– Det har varit många positiva reaktioner. Jag är skriven utomlands så jag får inte ha ett eget ATG-konto, men man har fått höra lite och fått lite mejl och grejer. Det är kul.

”Lagkamraterna har inte så bra koll”

Johan Sjöstrand spelar till vardags handboll i tyska MT Melsungen, en klubb han kommer lämna nästa säsong. I laget är det dock inte särskilt många som har koll på hans V75-tippande.

– Tyvärr kan bara svenska medborgare ha ett ATG-konto. Men de har inte så bra koll. Det var väl ganska mycket rabalder för några år sedan när jag vann mycket pengar. Så de har koll på att jag är spelintresserad, säger han.

Travintresset i Tyskland är också långtifrån lika stort som i Sverige, konstaterar han.

– Nej, tyvärr är det knappt något trav här längre. Det var ganska stort förr i tiden.

Har du något drag inför jackpotomgången på Nyårsafton?

– Jag har bara hunnit titta igenom listorna än så länge. Men 7 Green Mamba i första avdelningen tyckte jag såg intressant ut. Gick ruggigt bra senast i ett amatörlopp och har springspår nu. Sedan Skoglund upp också. Den tycker jag absolut är intressant.