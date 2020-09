Stjärnan öppnar för Sverige efter succén

Den 28-åriga svenska travtränaren Marcus Melander fortsätter att skörda fina framgångar i USA. När finalerna av Kentucky Sire Stakes på The Red Mile skulle avgöras under söndagen så visade han upp Hypnotic Am i bästa skick.

Hon vann stonas final på 1.09,1a/1609 meter tillsammans med Brian Sears och kammade hem första priset på 125 000 dollar. Veckan därpå vann hon New York Sire Stake-finalen och söndagens seger innebar att stjärnstoet nu kan titulera sig dollarmiljonär.

– Det är få ston som ens tjänar en miljon dollar och hon har gjort det redan som treåring, det är fantastiskt bra gjort av henne.

”Aldrig gjort ett dåligt lopp”

En miljon dollar motsvarar cirka nio miljoner kronor och dessa har stoet tjänat ihop på 18 starter där hon tagit 12 segrar och däribland vunnit Jim Doherty Memorial för tvååriga ston. Hypnotic Am ägs av stall Courant.

– Hon har aldrig gjort ett dåligt lopp. Hon har startat 18 gånger och aldrig varit sämre än trea. Hon presterar alltid bra och är väldigt härlig att ha att göra med.

Tränare Marcus Melander var väldigt nöjd med söndagens prestation.

– Hon fick åka lite fram och tillbaka med tanke på att hon var i New York förra veckan. I går var det ändå ganska bra hästar som hon mötte och han vann ganska säkert på en bra tid. Det var ganska blåsigt i går även om banan var snabb. Hon kom hem på ett väldigt bra sätt.

Öppnar för Sverige: ”Inte omöjligt”

Hypnotic Am har flera fina lopp kvar den här säsongen, bland annat Breeders Crown, och frågan är om vi kommer att få se stjärnstoet på svensk mark någon gång?

– Ja, det är väl inte omöjligt. Hon är väldigt fräsch och fin och det känns inte som att hon har tagit skada av något av loppen som hon gjort hittills i år. Så att hon startar vidare som fyraåring är inte omöjligt, säger Marcus Melander och forsätter:

– Hon har ett bra tävlingsprogram här men det är klart finns det något lopp i Sverige för henne, och det ligger bra i planeringen, så är det väl inte omöjligt.