Stjärnan häktad för misshandel i hemmet

Kent Desormeaux, 51, är en av galoppsportens största stjärnor.

Stjärnjockeyn har dragit in 217 miljoner dollar på tävlingsbanan under karriären och har bland annat tre vinster i ett av världens största lopp, Kentucky Derby, på sitt cv.

Utanför galoppbanan har rubrikerna dock inte varit lika roliga.

Engelska The Sun rapporterar att Desormeaux brottats med alkoholproblem under karriären och att han 2016 la in sig själv på rehab efter att ha kört in i en säkerhetsvakt på New York-banan Saratoga.

Fyra år senare stängdes stjärnjockeyn av i 15 dagar efter att ha uttryckt sig rasistiskt mot en kameraman.

Missade storloppet

Nu har Kent Desormeaux återigen hamnat i blåsväder.

Flera amerikanska medier rapporterar att han just nu sitter häktad för att ha misshandlat och försökt strypa en person i hemmet.

Den välkände galoppjournalisten Mike Welsch skriver att polisen bekräftat att Kent Desormeaux just nu sitter häktad.

Desormeaux skulle ha ridit stjärnhästen Stilleto Boy i storloppet ”Pegasus World Cup” förra helgen, men ersattes av jockeykollegan Jose Ortiz.