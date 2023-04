Stjärnan är segeraktuell med minsta klaff härifrån

V75-1

Ett sprinterlopp där det lär gå undan från start. Det kan lösa sig trots läget för 9 Illfindmywayhome som i sådana fall kan spurta hem segern. 3 So Far Away Ås övertygade senast och med tanke på läget kan det bli en ny triumf. 1 L.L.Labero var positiv näst senast.

V75-2

Den som får bästa starten från springspår av 6 Jackpot och 7 Isac Journey skaffar sig fördel. Två tidiga streck i ett öppet lopp. 5 Nortman Maxus och 8 Always a Pleasure är båda kapabla men brottas med lite luriga lägen. 12 Kaxig In är också en outsider.

V75-3

3 Chapuy och 4 Night Brodde gör upp om ledningen och med spår invändigt är det fördel för Chapuy. Leder länge. 6 Hede Darling gick bra från ett svårt läge senast och ska passas. 8 Zacon Gio fick ett svårt startspår men ska nog ändå inte glömmas bort helt.

V75-4

8 Lozano di Quattro har ingen tur med spåren men lär inte sitta fast i alla fall. Vinstaktuell med minsta klaff. 5 Ivory Am har öppnat året starkt med två raka segrar och blir farlig igen. Stall Wäjerstens duo 4 Global Dash och 6 Load Master är också tänkbara vinnare.

V75-5

3 Laradja Vrijthout fick utstå massage av Önas Prince senast och var slagen tidigt. Tar nog spets men är vassare över kort distans. 6 L.A.Boko ska passas då formkurvan är i stigande. 7 Hipster Am gjorde bort sig senast men var toppfin gången innan. Tidig.

V75-6

1 Kia Ora såg formstark ut vid segern senast. Lyckas hon förvalta innerspåret till ledningen så kan det hålla hela vägen. 10 Zeudi Amg visade hög klass i fjol och med lopp i kroppen är hon ett tidigt motbud liksom stall Redéns 12 Glamorous Rain som gick bra senast.

V75-7

13 High On Pepper har varit väldig lyckosam senaste tiden och lång distans har han vunnit på flera gånger förut. Givet segerbud. 15 Ferrari Sisu jagar tjugo meter bakom och är en tuff motståndare om formen är den rätta. 8 Versace Face lär ha gått framåt med förra loppet.