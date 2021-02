Stenströmer om favoriten: ”Borde gå framåt rejält”

Dagens bästa

4 Don’t Be So Shy (V64-2) bärgade karriärens första seger senast efter att ha travat utvändigt utan rygg. Hästen är under fin utveckling och framspår och kort distans är ingen nackdel. Fyraåringen kan öppna snabbt och har toppchans till spets och slut.

Relevanta intervjuer

Ulf Stenströmer om 3 Rally Gunnar i V64-5:

”Hästen travade bra och var jättefin senast. Ulf Ohlsson tyckte att Rally Gunnar var finare än någonsin. Nu fick han ett bra lopp och man kan tycka att hästen borde ha vunnit men han var inte tufft jobbad inför den starten och Gunnar borde gå framåt rejält med loppet i kroppen. Han har inte samma kapacitet med skor men balansen fungerade och vi provar igen. Hästen är bra ut och har fint läge”.

Ulf Stenströmer om 2 Yukon Bay i V64-6:

”Vann ett billigt lopp senast men han fick gå först i tredjespår redan 1.200 kvar och avgjorde lätt. Insatsen var mycket bra men nu är det tuffare motstånd och jag är nöjd om Yukon Bay slutar bland de tre-fyra främsta. Lång distans ska fungera.”